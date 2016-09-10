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Меня всегда вдохновляли мужественные люди и давали внутренние силы не бояться, искать смысл происходящего вокруг и пытаться менять окружающий мир к лучшему (безусловно, в силу своих внутренних убеждений). Но когда это делают целые организации, смысл существования, которых в изучении, сохранении, приумножении и не побоюсь этого слова, приближении разумного будущего — это заряжает энергией многократно. Я не перестану выражать слова признательности всему мировому Гринпис, за ту поддержку и моей деятельности, и помощь в сложной жизненной ситуации. Многих руководителей российского Гринпис, рядовых членов, волонтеров я знаю лично, многих по переписке, поздравлениям, приветствиям, письмам, фотографиям, которые приходили ко мне, когда я находился в колонии. Гринпис ездил ко мне на свидания и суды, мне написал весь экипаж Arctic Sunrise. Много уже совместно удалось сказать и сделать после освобождения, но то, что произошло сегодня, не укладывается еще в сознании.

В современной истории России, безусловно, уже были эпизоды и гибели экологов, и избиений, и уголовных преследований, но чтобы так цинично и с особой жестокостью унизить всех защитников природы и окружающей среды в России. Такого еще не было.

Это уже продукт той, ксенофобской риторики, идущей от таких членов Экологической палаты России, как В.Е. Коптев-Дворников, что все экологические организации, кроме созданных партией власти, ведут борьбу с экономическим «процветанием» России, а не экологическим развитием. Все мероприятия, неважно каких организаций, будь то Гринпис, WWF, «Эковахта», Беллона и др. выраженные в экологических рейдах, пикетах, выставках и конкурсах, митингах и аналитических статьях и публичных выступлениях, направлены на ущемление геополитических интересов России. И действие по борьбе с пожарами оказались так же в списке вредящих России.

Сейчас были избиты и унижены мои друзья, и не важно, что сейчас я не состою в «Экологической Вахте по Северному Кавказу». Я ощущаю, то, что пережили реально эти люди, я поддерживаю их действия и их именно созидательный труд на благо России, и не согласен мириться с произошедшим.

Поэтому призываю всех экологов страны заявить, что мы и есть Гринпис, WWF, «Эковахта» и любая другая экологическая организация, и просто гражданин страны – будем вместе добиваться расследования любого преступления направленного против природы, человека, а значит и России.

С уважением, Евгений Витишко.

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