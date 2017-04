19 апреля московский певец Александр Ягья даст сольный концерт в Краснодарской филармонии в сопровождении Государственного эстрадного оркестра.



19 апреля 2017 года на сцене Краснодарской филармонии имени Г.Ф. Пономаренко певец выступит совместно с Государственным эстрадно-симфоническим оркестром и представит сольную программу «Любимая женщина».

Александр Ягья широко сотрудничал с отечественными исполнителями, особую популярность ему принесло участие в группе «Белый орел». Певец долгое время работал в Болгарии и успешно гастролировал по разным континентам, с 2010 года он начал сольную карьеру.

Краснодарской публике певец представит более двадцати произведений, в том числе песни «Любимая женщина», «Неповторимая», «А я то думал вы счастливая», «Белый орёл», «Пусть миром правит любовь». Помимо вокальных произведений Александр Ягья исполнит несколько инструментальных композиций на саксофоне в сопровождении оркестра.

Старые и новые хиты прозвучат в исполнении Заслуженного артиста России Александра Ягья и любимого краснодарцами Государственного эстрадно-симфонического оркестра под руководством Заслуженного артиста Кубани Вадима Кузьминского. Специальные гости концерта: эстрадно-джазовая певица, лауреат джазовых фестивалей Мэгги и краснодарский артист Сергей Тищенко.

ЗА БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАТЬСЯ:

Пресс-служба Краснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко

Тел. (861) 262-63-10,

E-mail: kubanfilarmoniya@mail.ru

kubanfilarmoniya.ru

