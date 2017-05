18 мая Государственный эстрадный оркестр и группа Sarafan radio (г.Краснодар) представят новую концертную программу «Мировые хиты».



В программе концерта «Мировые хиты» — музыка всех стилей и направлений: от диско до рока. Прозвучат известные песни Майкла Джексона, Adele, Стинга, Тины Тернер, групп Roxette, Aerosmith, Sade, Queen. Благодаря уникальным аранжировкам и новой подаче этот смелый, яркий, инновационный и динамичный проект позволит зрителям по-новому открыть для себя поистине легендарные хиты: «In the air tonight» Фила Коллинза, «Every breath you take» Стинга, «Billie Jean» Майкла Джексона, «The show must go on» группы Queen и др. Некоторые песни краснодарцы услышат впервые в сопровождении оркестра.

Группа Sarafan Radio образовалась в 2016 году. Музыканты выступали в России и странах зарубежья. Программа с большим Государственным эстрадно-симфоническим оркестром – премьера. В концерте «Мировые хиты» на сцене Краснодарской филармонии выступят более 40 музыкантов.

Начало концерта 18 мая в 20:00

VN:F [1.9.22_1171]

Оцените материал идёт загрузка... Рейтинг: 0.0/5 (учтено: 0 голосов)