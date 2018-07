Он стал весьма насыщенным на премьеры, сольные выступления артистов, на участие коллективов в престижных конкурсах различных уровней, а также в мероприятиях Всероссийского и Международного уровня.



Сезон успешно стартовал с концерта «Во Тамани пир горой» в Государственном Кремлевском дворце. Его посвятили 80-летию образования Краснодарского края. Около 300 артистов Краснодарской филармонии представили на главной сцене страны многонациональную культуру Кубани и Северного Кавказа. Около тысячи потрясающих костюмов, самобытных декораций коллективы филармонии привезли с собой в Москву.

И вот уже десятый раз гости столицы принимают эти концерты на ура, с ошеломительным успехом.

Ансамбль «Кубанская казачья вольница» в этом сезоне представил несколько премьер: танец «Казачья лезгинка», лирическая вокально-хореографическая постановка «Крушина» на музыку Геннадия Заволокина о непростых взаимоотношениях влюбленных. Восстановили танец «Краковяк 1812 года», посвященный Первой Отечественной войне.

С новой программой выступил Государственный эстрадный оркестр, дирижировал им японский маэстро Дзен Обара. У оркестра состоялись гастроли с японским композитором и гитаристом Акирой Ямаокой, выступления с артисткой Большего театра Людмилой Магомедовой и итальянским певцом Николо Конджу. Государственный концертный русский народный оркестр «Виртуозы Кубани» выступил с баянистом, заслуженным артистом России Юрием Шишкиным.

С грандиозным успехом, что, впрочем, повторяется из года в год, прошли новогодние спектакли для детей. Ежегодно ставятся две новогодние сказки в филармонии. В этот раз гостей порадовали премьеры «Новогодние приключения Тимоши» и «Девочка в хрустальных туфельках».

Также в филармонии состоялась премьера оперы «Алеко», спектакль приурочили к 145-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова. Режиссер-постановщик оперы — заслуженная артистка России, профессор Краснодарского государственного института культуры Наталья Кириченко. За основу сюжета взята поэма Александра Пушкина «Цыганы». Она стала данью уважительного и бережного отношения к классическому произведению, преклонением перед талантом композитора.

Состоялись сольные концерты артистов филармонии Николая Колчевского, Павла Кравчука, Алексея Гребенюкова, Эдуарда Казаряна, Константина Токарева, Елены Детковой, Полины Янышевой, у Вероники Журавлевой-Пономаренко.

Солисты «Кубанской казачьей вольницы» (ансамбль «Ярило») выпустил дебютный альбом «С нами солнце».

В этом году Краснодарская филармония была удостоена премии Общественное признание 2017 в номинации «Культура». Коллективы филармонии выступили на престижных конкурсах, стали участниками значимых мероприятий. «Кубанская казачья вольница» и Хор Краснодарского края выступили на Дне войск национальной гвардии РФ в Кремле. Краснодарский государственный камерный хор выступил на Втором Международном оперном фестивале Галины Вишневской. Эдуард Казарян и Государственный эстрадный оркестр выступили на Гала-матче ночной хоккейной лиги. Артисты филармонии участвовали в мероприятиях в рамках Чемпионата мира по футболу.

Стоит отметить и личные достижения отдельных артистов. Стали заслуженными артистами Кубани: Алексей Гребенюков, Елизавета Скобенко, Алхас Саманджия, Саид Кацуба, Игорь Могутов, артистка Государственного балета Кубани Алиса Рыбка, солист Эдуард Казарян. Солист «Адажио» Павел Кравчук получил медаль за выдающийся вклад в развитие Кубани 2 степени, а Николай Колчевский был удостоен Благодарности главы администрации (губернатора) Краснодарского края.

В следующем, юбилейном для культурного учреждения году — Краснодарской филармонии исполняется 80 лет — запланирована большая работа: создание новых программ, реализация ряда социокультурных проектов, премьер концертов. Кроме того само историческое здание филармонии также отметит круглую дату со дня основания – 110 лет.

