4 ноября на сцене филармонии Государственный эстрадно-симфонический оркестр под руководством талантливейшего японского дирижера Дзена Обара выступит с концертом «Из Японии с любовью».



В первом отделении – лучшие произведения Шостаковича, во втором – музыка Дж. Верди, П. Чайковского, Д. Россини, В. Моцарта, И. Штрауса, Г. Доницетти. Оркестр и солисты исполнят произведения: «Полонез» из оперы «Евгений Онегин», «Увертюра» к опере «Свадьба Фигаро», вальс «На прекрасном голубом Дунае», ария Виолетты из оперы «Травиата», ария Джильды из оперы «Риголетто», ария Розины из оперы «Севильский цирюльник», Дуэт Дулькамары и Адины из оперы «Любовный напиток», Ария дона Базилио из оперы «Севильский цирюльник».

Золотые голоса оркестра — Эдуард Казарян (бас), Полина Янышева (сопрано), Карина Велиханова (сопрано), Регина Заремба (виолончель), Елизавета Полякова (виолончель), Софья Ходосевич (фортепиано) — хорошо знакомы краснодарскому зрителю.

Сегодня Государственный эстрадно-симфонический оркестр под управлением Заслуженного артиста Кубани Вадима Кузьминского входит в десятку лучших оркестров России. Он исполняет произведения самых разных жанров и стилей: классика, оперная музыка, отрывки из оперетт и мюзиклов, киномузыка, лучшие образцы эстрадной и джазовой музыки. Государственный эстрадно-симфонический оркестр выступал под управлением многих известных дирижеров. В разное время им дирижировали Заслуженный артист России Феликс Арановский (дирижер Симфонического оркестра МВД России),

Виктор Бабарикин (Президентский оркестр Республики Беларусь), Ульф Ваденбрандт (Шведский симфонический оркестр).

Под управлением японского дирижера Дзена Обара Государственный эстрадно-симфонический оркестр будет выступать в третий раз. В прошлом году под его управлением оркестр выступил с концертом с одноименным названием — «Из Японии, с любовью», где представил известные классические произведения М. Глинки, П. Чайковского, К. Сен-Санса, В. Моцарта. Дзен Обара окончил Токийский музыкальный колледж, Венскую консерваторию и музыкальную академию «Чигиана» (Италия). Маэстро сотрудничает с ведущими симфоническими коллективами Германии, Италии, Австрии и России.

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