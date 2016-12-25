Сообщается, что самолет упал в море на взлете, когда еще не успел набрать высоту. Сигнал бедствия экипаж не подавал. При выполнении планового перелета с аэродрома в города Адлер в 5:40 по Москве, после взлета, отметка самолета пропала с радиолокационных радаров. «По предварительной информации, борт совершал маневр над Черным морем и упал», — сообщил телеканал «Звезда».

По данным информационных агентств, на борту самолета — 91 человек: 83 пассажира и 8 членов экипажа. На борту находился 91 человек — музыканты ансамбля имени Александрова и, предварительно, журналисты телеканала «Звезда». Сообщается, что на борту были журналисты «Первого канала».

VN:F [1.9.22_1171]

Оцените материал идёт загрузка... Рейтинг: 0.0/5 (учтено: 0 голосов)