Утро 2 июня: Движение городского электротранспорта полностью восстановлено — об этом сообщается на сайте администрации Краснодара. В связи с подтоплением по ул. Московская, движение автобусных маршрутов №№ 78, 93 будет осуществляться до ул. Солнечная, движение автобуса маршрута № 62 по ул. Российская.

Водооткачивающая техника в количестве четырнадцати бригад в настоящее время работает в районе ул. Переходной, Дмитриевской Дамбы, Новороссийской, им. Дзержинского, а также в микрорайоне Музыкальном (ул.Московская).

Вечер 1 июня:

Менее чем за два часа 1 июня после 16:00 в Краснодаре выпала полуторамесячная норма осадков (82 мм), сопровождавшая отключением электричества некоторых микрорайонах города (в частности в мкр.Гидростроителей, а также в пригородных посёлках).

Простой трамваев и троллейбусов связи с подтоплением произошёл на Красная/Гаврилова, Московская от Солнечной до Петра Метальникова, Дзержинского/Покрышкина, ул. Дмитриевская дамба, ул. Вишняковой, ул. Ломоносова/Северная, ул. Уральская/Стасова, ул. Садовая/Будённого, Депо №1 ул. Дзержинского, на ул.Тургенева.

Не обошлось без трагедии. По сообщению интернет-портала «Югополис» около 22.00 17-летний подросток пытался вброд перейти затопленную улицу. В луже он наступил на оборванный электрокабель. Очевидцы пытались спасти молодого человека, но он погиб на месте происшествия.

