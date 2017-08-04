Оригинал материала — krd.ru

С понедельника, 17 июля, изменится схема движения автобусов № 2, № 62 и № 138А. Два маршрута — № 15 и № 130А — будут закрыты.

— Такие решения — результат разработки и утверждения в Краснодаре документа планирования, главная задача которого — оптимизация маршрутной сети общественного транспорта, уход от дублирования маршрутов, обеспечение приоритетных условий движения транспорта большой вместимости — автобусов, троллейбусов и трамваев. И как следствие — один из результатов — снижение транспортной нагрузки на городские магистрали, — сказал директор департамента транспорта и организации дорожного движения Артем Доронин.

Он также добавил, что документ планирования разрабатывался на основе тщательного анализа действующей схемы маршрутов общественного транспорта — муниципального и частного, совместной работы с экспертами в сфере организации дорожного движения, с помощью обследования специалистами каждого из маршрутов, общения с горожанами. Рассматривалась целесообразность каждого из маршрутов общественного транспорта, причем с точки зрения, в том числе, приоритета муниципального перевозчика.

По результатам этой работы, в частности, предполагается закрытие 21-го маршрута, еще 12 маршрутов изменят схему движения. Это будет касаться, с одной стороны, продления маршрутов к микрорайонам новой застройки, с другой, максимально возможного ухода от их дублирования. Проще говоря, чтобы много транспорта с формально разными маршрутами не ходили по одним и тем же улицам. Все это будет реализовано поэтапно. Очередные изменения вступят в силу с понедельника, 17 июля.

Так, в микрорайоне Гидростроителей (ГМР) по просьбе жителей путь следования автобуса № 2 «ул. им. Благоева — Бальнеолечебница» (обслуживается КТТУ) будет продлен по территории ГМР до ул. им. Валерия Гассия.

Согласно новой схеме, следуя от ул. им. Игнатова, автобус теперь поедет по улицам: Трудовой Славы, им. Благоева, Гидростроителей, Автолюбителей до конечной остановки — ул. им. Валерия Гассия. Интервал движения составит 10 минут. На маршруте будут курсировать 17 современных, соответствующих нормам безопасности низкопольных автобусов большой вместимости, оборудованных системой кондиционирования воздуха.

Маршрут № 62 «Красная площадь» — ул. Восточно-Кругликовская» будет продлен до ул. им. Генерала Трошева, при этом сократится интервал движения, так как на маршрут будет добавлено еще 4 автобуса средней вместимости. Время ожидания после введения изменений не должно превышать 6–7 минут.

Для оптимизации маршрутной сети произойдет также частичное «слияние» маршрутов, обслуживающих ст. Елизаветинскую. Так, маршрут № 130 «Бальнеолечебница — пос. Белозерный» будет закрыт, а схема движения маршрута № 138А — изменена так, чтобы он проходил через ст. Елизаветинскую (по пр. Энергетиков, ул. Степной, ул. Восточной), следуя от НСТ «Берег Кубани» к Бальнеолечебнице. Интервал движения автобусов на этом маршруте планируется сократить до 15–20 минут, добавив четыре автобуса средней и большой вместимости.

Будет отменен маршрут № 15 «Аэропорт — ж/д вокзал Краснодар-1 — ул. Конгрессная (гипермаркет „Магнит“)». При этом пассажиры не должны ощутить серьезных неудобств, поскольку этот маршрут во многих местах накладывается на ряд других. К примеру, на троллейбусный маршрут № 7.

Кроме того, в ходе первого этапа оптимизации сети общественного транспорта Краснодара планируется изменение схем маршрутов № 52 и № 51. В настоящее время они находятся в стадии доработки и согласования с учетом предложений жителей Музыкального и Московского микрорайонов.

На следующем этапе развития маршрутной сети города Краснодара предстоит ужесточить меры контроля и навести порядок среди перевозчиков, которые обслуживают маршруты, выезжающие за пределы города и следующие также по территории Республики Адыгея.

Также предстоит провести ряд мероприятий по повышению культуры общения водителей с пассажирами, соблюдению всех правил предоставления льгот и правил перевозки, выполнению требований по техническому состоянию подвижного состава.

12 июля глава города Евгений Первышов встретился с коллективом МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» (КТТУ), на которой поставил задачи по оптимизации маршрутов городского общественного транспорта и организации приоритета муниципального перевозчика.

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