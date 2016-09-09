По сообщению Экологической Вахты по Северному Кавказу восемь погромщиков в масках ворвались в лагерь, избили несколько активистов и повредили машины и оборудование.



Ночью 9 сентября история с оказанием давления на противопожарную экспедицию Гринпис России и Экологической Вахты по Северному Кавказу в Краснодарском крае перешла в криминальную плоскость. Согласно сообщению ЭкоВахты, в 1:07 ночи на спящий лагерь, расположенный рядом с Большим Кирпильским лиманом в районе хутора Садки Приморско-Ахтарского района, напали восемь молодых человек крепкого телосложения в масках. Они избили несколько человек, повредили несколько автомобилей, в один из которых бросили светошумовую гранату, а также другое оборудование. Особенно сильно в результате нападения пострадали Михаил Крейндлин, руководитель программы Гринпис России по особо охраняемым природным территориям и Андрей Поломошнов, руководитель «Добровольных лесных пожарных Забайкалья» .

В настоящее время в лагерь прибыла скорая помощь для оказания помощи пострадавшим и полиция, которая собирает показания и фиксирует следы преступления. Скорая увезла Михаила Крейндлина и Андрея Поломошнова в больницу.

По мнению экологов, «данная история свидетельствует о том, что в Краснодарском крае продолжается эпоха криминального беспредела», установленная во время правления единоросса Ткачева. Экологи предполагаю, что за нападением могут стоять силовые структуры региона.

Экологическая Вахта будет добиваться вмешательства в данную ситуацию лично губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, а также руководителей Федеральной службы безопасности, Следственного комитета РФ и Генеральной прокуратуры.

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