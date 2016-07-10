

8 июля, в день рождения Дмитрия стартует седьмой фотоконкурс имени Дмитрия Морозова. Это событие уже стало для Краснодара традиционным.

Любой желающий может принять участие в фотоконкурсе и разместить свои работы на сайте morozov.rufox.ru до 10 ноября 2016 года.

В этом году объявляются следующие номинации:

красота женщины (фэшн фотография, портрет, «ню»);

жанровая фотография;

типаж (портрет);

проект (арт-фото, концептуальное фото).

Номинация «проект» введена с целью привлечения к участию в конкурсе серьезных профессионалов.

Ход Конкурса и его итоги будут широко освещаться теле- и радиоканалами Кубани, в печати и сети Интернет. Итоги конкурса будут подведены в ноябре. На первом этапе жюри отберет лучшие работы для участия в финале конкурса, которые будут напечатаны и представлены на фотовыставке в музее им. Е.Д. Фелицына. Затем из числа финалистов будут выбраны победители в номинациях, а также обладатель гран-при.

Победителей ждут призы, в том числе выставки в крупнейшем музее юга России, сертификаты на покупку фототехники и работу в фотостудиях. Обладатель гран-при станет героем сюжетов на телеканалах «Россия» и «Культура».

После церемонии награждения призеров будет проведен мастер класс председателя жюри Виктора Хмеля с разбором работ финалистов конкурса.

За наиболее понравившиеся работы можно проголосовать на сайте конкурса. Участник, набравший наибольшее количество голосов получит приз зрительских симпатий.

Конкурс посвящен памяти трагически погибшего фотохудожника Дмитрия Морозова. Его имя традиционно ассоциируется с мастерством, нестандартным подходом и богатством изобразительных средств в фотографии. Именно поэтому фотоконкурс, впервые организованный в 2010 году, стал ежегодным, приобрел широкую популярность среди профессионалов и начинающих фотографов и стал заметным событием в культурной жизни края.

Постоянно расширяется «география» конкурса. В 2015 г. работы прислали фотографы из 24 регионов России, а также из нескольких зарубежных стран, но больше половины участников и призеров конкурса – жители Краснодарского края и Республики Адыгея. Председатель жюри В.Е. Хмель отметил очень высокий и из года в год растущий уровень работ финалистов конкурса.

О популярности конкурса говорит тот факт, что количество просмотров сайта конкурса за последние пять лет превысило 1 500 000.

В 2016 году Министерства культуры Краснодарского края, Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына и издательство «Традиция» приняли решение о вхождении в число организаторов конкурса с целью повышения его уровня и статуса.

Андрей Викторович Андреев, директор Благотворительного фонда «имени Андрея Андреева»:

«Фотоконкурс — это возможность сохранить память о тех, кто нам дорог, очень светлое и правильное начинание. Для меня эта идея близка, как для отца, потерявшего сына и создавшего Благотворительный фонд его имени, так и для человека, который всегда содействовал развитию молодёжи в нашем крае. Благотворительный фонд «имени Андрея Андреева» с радостью поддержал Сергея Гаврииловича в этом непростом, но благородном деле. Очень надеюсь, что с каждым годом этот конкурс будет получать всё большую и большую огласку и займёт важное место в жизни творческой молодёжи Кубани».

В состав жюри вошли заслуженные деятели культуры и искусства, ведущие фотографы и художники региона: Юрий Евгеньевич Архангельский, Валерий Маратович Блохин, Григорий Григорьевич Гиберт, Игорь Александрович Климов, Игорь Леонидович Михайленко, Игорь Викторович Улько, Юрий Петрович Ходзицкий. Возглавляет жюри Виктор Евгеньевич Хмель.

Генеральный партнер конкурса:

Благотворительный фонд имени Андрея Андреева.

Организаторы Конкурса:

Министерство культуры Краснодарского края;

Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына и другие.

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