17 мая возле аэропорта Анапы более десятка лиц в казачьей форме напали на оппозиционера Алексея Навального и сотрудников Фонда борьбы с коррупцией. Согласно сообщениям Киры Ярмыш, пресс-секретаря А.Навального был избит сотрудник ФБК и ведущий программы «Деньги» Артем Торчинский. На опубликованных фотографиях на виске избитого имеется ссадина. В настоящее время он госпитализирован.

По словам самого Навального, нападавших было около 30 человек. В своём твиттере он написал о том, что не дав снять рюкзаки, «казаки» налетели и повалили людей; били и мужчин, и девушек. Полиция — по словам Навального — фактически не реагировала на грубейшее правонарушение.

Артёма Торчинского просто били ногами пока он лежал с рюкзаком на спине. pic.twitter.com/DOyxj6U1CM — Alexey Navalny (@navalny) 17 мая 2016 г.

VN:F [1.9.22_1171]

Оцените материал идёт загрузка... Рейтинг: 0.0/5 (учтено: 0 голосов)