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В аэропорту Анапы люди в казачьей форме напали на сторонников Фонда борьбы с коррупцией

17.05.2016 12:03 Нет комментариев
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170516_anapa_napadenie_kazakov17 мая возле аэропорта Анапы более десятка лиц в казачьей форме напали на оппозиционера Алексея Навального и сотрудников Фонда борьбы с коррупцией. Согласно сообщениям Киры Ярмыш, пресс-секретаря А.Навального был избит сотрудник ФБК и ведущий программы «Деньги» Артем Торчинский. На опубликованных фотографиях на виске избитого имеется ссадина. В настоящее время он госпитализирован.

По словам самого Навального, нападавших было около 30 человек. В своём твиттере он написал о том, что не дав снять рюкзаки, «казаки» налетели и повалили людей; били и мужчин, и девушек. Полиция — по словам Навального — фактически не реагировала на грубейшее правонарушение.

Анапа 17 мая 2016 - нападение на Навального. Казаки

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