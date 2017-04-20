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Краснодар. Люди в казачьих одеждах напали на штаб Навального во время пресс-конференции

20.04.2017 19:52 Нет комментариев
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По сообщению Команды Навального в Краснодаре, 20 апреля около полудня группа людей, причисляющих себя к кубанскому реестровому казачеству, ворвалась в краснодарский штаб во время пресс-конференции с Евгением Панчуком — казаком, недавно публично поддержавшим Алексея Навального.

Группа правонарушителей устроила в помещении погром, повредила технику, применила насилие в отношении Евгения Панчука, испортила одежду координатора штаба Мирослава Вальковича. Волонтеры защищали участников конференции. После нападения провокаторы вышли из штаба и скрылись.

На место происшествия приехали сотрудники полиции. Через некоторое время пресс-конференция была возобновлена.

Казаки - нападение на штаб Навального в Краснодаре

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