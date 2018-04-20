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Стоимость проезда в общественном транспорте Краснодара с 20 .04 в очередной раз повысилась

20.04.2018 13:31 Нет комментариев
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Управление цен и тарифов администрации Краснодара пришло к выводу, что экономически обоснованный тариф на перевозку в автобусах, трамваях и троллейбусах — 26 рублей — говорится в информации, распространяемой чиновниками.
По мнению КТТУ существовавший до повышения уровень цены в 24 рубля не позволял покрыватьв се издержки предприятия по ремонту подвижного состава, платы за энергоносители.

За прошедшие 18 лет стоимость проезда на общественном транспорте Краснодара повысилась в 13 раз. Каждый раз чиновники объясняли повышение стоимости проезда необходимостью ремонта трамваев. троллейбусов, автобусов. Многие Краснодарцы жалуются на низкое качество услуг КТТУ. За прошедшие годы не проложено ни одного километра трамвайных путей, а существующие троллейбусные маршруты значительно сокращаются (так, упразднён маршрут номер 11, связывавший микрорайон Юбилейный с Восточно-Кругликовской).

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