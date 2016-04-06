Законопроект о создании Национальной гвардии, подписанный 5 апреля 2016 года Путиным, поступил в Госдуму. В документе зафиксировано право бойцов Нацгвардии стрелять в людей без предупреждения в случае угрозы жизни и здоровью других граждан и самого военнослужащего.



Согласно путинскому указу в Национальную гвардию перейдут Внутренние войска, ОМОН (отряды по охране массовых мероприятий и борьбе с беспорядками), СОБР (отряды по захвату вооруженных и опасных преступников), лицензионно-разрешительные структуры, вневедомственная охрана, ФГУП «Охрана» и авиация МВД.

Статья 16 законопроекта описывает случаи, в которых боец Нацгвардии имеет право на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, а также порядок их применения.

Один из пунктов закрепляет право бойцов стрелять в граждан без предупреждения. «Военнослужащий войск Национальной гвардии имеет право не предупреждать о своем намерении применить физическую силу, специальные средства или огнестрельное оружие, если промедление в их применении создает непосредственную угрозу жизни и здоровью гражданина или военнослужащего войск Национальной гвардии либо может повлечь за собой иные тяжкие последствия».

В остальных случаях боец Нацгвардии обязан сообщить о том, что он является военнослужащим войск Национальной гвардии, предупредить граждан о своем намерении и предоставить им возможность и время для выполнения законных требований. Руководителем Нацгвардии России назначен преданный путину силовик Виктор Золотов.

Многие независимые эксперты считают такое поведение Путина свидетельством нервозности и ожиданием беспорядков, когда возможны проявления массовых недовольств граждан, вызванные ухудшением материального положения, а также общественно-политическими тенденциями, связанные с падением популярности президента.

VN:F [1.9.22_1171]

Оцените материал идёт загрузка... Рейтинг: 0.0/5 (учтено: 0 голосов)