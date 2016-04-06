Путинская «Нацгвардия» получила право стрелять в граждан без предупреждения
Законопроект о создании Национальной гвардии, подписанный 5 апреля 2016 года Путиным, поступил в Госдуму. В документе зафиксировано право бойцов Нацгвардии стрелять в людей без предупреждения в случае угрозы жизни и здоровью других граждан и самого военнослужащего.
Согласно путинскому указу в Национальную гвардию перейдут Внутренние войска, ОМОН (отряды по охране массовых мероприятий и борьбе с беспорядками), СОБР (отряды по захвату вооруженных и опасных преступников), лицензионно-разрешительные структуры, вневедомственная охрана, ФГУП «Охрана» и авиация МВД.
Статья 16 законопроекта описывает случаи, в которых боец Нацгвардии имеет право на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, а также порядок их применения.
Один из пунктов закрепляет право бойцов стрелять в граждан без предупреждения. «Военнослужащий войск Национальной гвардии имеет право не предупреждать о своем намерении применить физическую силу, специальные средства или огнестрельное оружие, если промедление в их применении создает непосредственную угрозу жизни и здоровью гражданина или военнослужащего войск Национальной гвардии либо может повлечь за собой иные тяжкие последствия».
В остальных случаях боец Нацгвардии обязан сообщить о том, что он является военнослужащим войск Национальной гвардии, предупредить граждан о своем намерении и предоставить им возможность и время для выполнения законных требований. Руководителем Нацгвардии России назначен преданный путину силовик Виктор Золотов.
Многие независимые эксперты считают такое поведение Путина свидетельством нервозности и ожиданием беспорядков, когда возможны проявления массовых недовольств граждан, вызванные ухудшением материального положения, а также общественно-политическими тенденциями, связанные с падением популярности президента.