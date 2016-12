Евгений Витишко возглавил региональную группу кандидатов «Яблока» на выборах в Госдуму, объединяющую Краснодарский край, Крым и Севастополь.

Вы человек с четкой не только гражданской позицией, но и политической. Партия «ЯБЛОКО» выдвинула вас в депутаты Государственной думы РФ первым номером по Краснодарскому краю. Какие 5 главных проблем сейчас в Краснодарском крае, которые требуют скорейшего решения?

Очень сложно выразить тот комплекс проблем в пяти простых фразах, но попробую:

1. МОНОПОЛИЯ НА ВЛАСТЬ

Несмотря на то, что уже более года назад в Краснодарском крае сменился губернатор, на Кубани, как в целом и по стране, выстроена система вертикали власти. Законодательное собрание Краснодарского края на 95% состоит из депутатов «Единой России». Аналогичная картина в большинстве муниципалитетов. Депутаты перестали контролировать исполнительную власть, а лишь «берут под козырек» решения, которые им спускают из краевой администрации. Отсюда и низкое качество законов, их откровенная несостоятельность правоприменения в дальнейшем. Никто в системе не решается назвать глупость — глупостью. В качестве примера можно привести отмену льгот на проезд в общественном транспорте для пенсионеров Краснодарского края этой зимой. Фракция ЕР практически единогласно и без обсуждения забирает у стариков льготы, чем провоцирует народное недовольство. Сотни пенсионеров выходят на несанкционированные митинги в Краснодаре и Сочи, и в итоге, губернатор вынужден оправдываться и просить прощения. На следующий день те же самые депутаты точно так же, единогласно и без обсуждения, принимают решения льготы восстановить. Ну и скажите, зачем нужен Кубани такой парламент? Какая от него польза, если он лишь служит еще одним департаментом краевой администрации?

2. КОРРУПЦИЯ И КУМОВСТВО.

Монополия на власть порождает бешеную коррупцию и семейственность. По всем рейтингам Кубань один из самых коррумпированных регионов страны. Даже по официальной статистике мы в первой тройке регионов по количеству коррупционных преступлений! (http://pasmi.ru/archive/143516). Бюджет региона ежегодно теряет десятки миллиардов рублей. Ну а то, что самые лакомые куски земли, как на побережье, так и в аграрной части региона, принадлежат нескольким десяткам семей, тесно связанных друг с другом, на Кубани знают все. Да и в каждом районе есть «свои Цапки».

3. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВА

Сейчас для меня безусловным приоритетом в области охраны окружающей среды является сохранение Кавказского биосферного заповедника как системы и одновременно составляющей всемирного наследия. Угроз этому наследию много с разных сторон, как законодательных, так и исходящих от конкретных лиц. Не менее актуальной проблемой для Кубани, как туристического и оздоровительного региона, остается проблема утилизации отходов жизнедеятельности. Ряд районов, позиционирующих себя как курортные, например Туапсе и Новороссийск, вообще не могут и не должны принимать отдыхающих, поскольку уровень загрязнения территории превышает законодательно допустимые, а умышленное отсутствие мониторинга за состоянием среды и на фоне нерешенных коммунальных и инфраструктурных проблем, вводит граждан страны в заблуждение. И не оздоравливает, а наоборот ухудшает здоровье приезжающих. Захваты берегов рек и морей, леса, особо охраняемых природных территорий стали каким-то, символом цинизма и произвола правления предыдущего губернатора Краснодарского края на фоне абсолютного пренебрежения к безопасности и конституционным экологическим правам граждан России. Именно с этим связаны и ряд затоплений территорий и горящие по всему краю свалки и высокий уровень заболеваний.

4. ОЛИМПИЙСКОЕ НАСЛЕДИЕ.

Бездумное решение провести Олимпиаду в Сочи нанесло не только чудовищный экологический ущерб, но и на долгие годы стало тяжелым обременением для краевого бюджета. Поддержание никому ненужных стадионов и сооружений в Сочи требуют огромных финансовых вливаний. И теперь, вместо того чтобы вкладывать в развитие, в человеческий капитал, мы вынуждены платить за олимпийское наследие, которое превратилось в памятник тщеславию (не буду говорить кого).

5. ПАССИВНОСТЬ И АПАТИЯ.

Большинство людей перестали верить в то, что от них что-то зависит. «Зачем ходить на выборы, если за нас уже все решено?» — говорят они. А ведь это именно то, чего добивается власть! Чтобы люди перестали чувствовать себя частью страны и региона. Чтобы они занимались только своей частной жизнью и не задавали лишних вопросов. Чтобы вместо граждан, у нас было население. А ведь это самая страшная и тяжелая проблема. Пока значительная часть людей не откроет глаза и не будет принимать участие в общественной жизни в качестве активного избирателя, наблюдателя на выборах, волонтера в благотворительной, экологической или правозащитной организации, нам не удастся реабилитировать гражданские и демократические институты. Пора взять наше будущее в свои руки.

Последний созыв Госдумы успел принять множество законов, ограничивающих свободу слова, свободу самовыражения, многие законы направлены на полное уничтожение независимых общественных организаций. Как депутат вы готовы бороться против всего этого?

Нужно понимать, что законодательные, а вслед за этим управленческие решения, ограничивающие НКО, СМИ, свободу самовыражения и прочее, принимались с целью ограничить возможность коммуникации граждан и влияния их на власть. Все эти поправки не сложно отменить, но в сегодняшней ситуации, именно гражданское общество страны, придя на выборы и проголосовав за своих представителей, а в дальнейшем спрашивая с них за принятые решения, способно изменить ситуацию. Люди должны самостоятельно понять, что вредно для них и государства, и какие изменения нужны. Да это тяжело в эпоху недоверия и лжи, но делать это надо. И я готов и бороться, и помогать людям жить лучше.

Больше полугода вы вышли из колонии. Поддерживаете с кем-то отношения с кем сидели через переписку?

Можно сказать, что нет. Иногда некоторые из тех, с кем я находился в колонии, пишут мне в социальных сетях, но так как у нас нет ни общего дела, ни общих целей, да и интересы разные, то разговор сводится к нескольким фразам и больше уже не возникает. Но с некоторыми я переписываюсь и созваниваюсь регулярно.

У вас не было психологического барьера в общении с преступниками, которые сидят в колонии?Вы были осуждены неправомерно, а люди — ваши соседи по кровати — они же действительно совершили преступление?

Есть разные категории преступлений, в том числе и непредумышленные (например, совершившие аварии, в которых пострадали или погибли люди) таких в колонии было достаточно много и они в большинстве своем воспринимали адекватно и меня, и мой поступок, и в целом ситуацию в стране. Сказать, что мне было просто общаться в тюрьмах и колонии – не могу. Там зачастую свои законы, правила и нормы, которые затрагивают обычную жизнь лишь отчасти. Но то, что и в обычной жизни мне приходилось общаться, как по работе, так и общественной деятельности с разными психологическими и социальными группами людей помогло не потеряться и вести себя соразмерно обстоятельствам. А главное сохранить себя и не сломаться.

Вы рассказывали, что в колонии произошло массовое избиение заключенных. Если бы вы не подняли эту тему, у вас не осложнились бы отношения с сотрудниками колонии. Зачем вы это сделали?

Скажу просто. Не мог поступить иначе, хотя вполне осознавал, что последствия будут. И они наступили и продлили мне почти на год нахождение в колонии. Такие случаи нечеловеческого отношения к людям доказать очень сложно, тем более не участнику, а стороннему наблюдателю (которым я стал невольно). Но делать это надо, иначе унижения никогда не закончатся ни в тюрьмах, ни в обычной жизни.

Сейчас, по-прошествии, некоторого времени — у вас есть понимание кто вас «заказал»? И зачем?

До конца – нет. Мы нажили достаточно много «врагов», которые желали нам самого плохого и радовались бы развитию ситуации по самому пессимистичному сценарию. Против нас работало несколько систем, включающих как администрацию края и Туапсинского района, полиции, ФСБ, ФСО, дознавателей и следователей, судей, сотрудников уголовно-исполнительной системы, коммерческих предприятий, включая «Роснефть», «Еврохим», «Газпром», «Транснефть», «Олимпстрой», РЖД и другие. Самое простое было бы думать, что все это сделано по приказу экс-губернатора края Александра Ткачева. И мотивация ясна: чтобы показать всем гражданским активистам Кубани их дальнейшие перспективы в отстаивании своих прав и законности, но думаю, что все не так просто, хотя я этого и не исключаю.

Вы могли уехать из страны. Немало общественных активистов, видных и деятельных людей это уже сделали. Почему вы не уехали? У вас же есть профессия, в Европе вы могли бы неплохо зарабатывать?

Нет. Не мог. Не я выбирал страну, а она выбрала меня, и уезжать не собирался никогда. Я с большим уважением отношусь к жителям разных стран Европы и мира, но у меня есть четкое понимание того, что я нужен своей стране. И страна мне нужна. А главное есть вера в то, что изменения в жизни России скоро настанут.

Когда вы сидели в колонии, о чем больше всего думали?

О разном. О родных и близких. Очень долго копался в себе и жизни, анализируя, что сделал, не так. И размышлял о том, как обезопасить своих друзей от такого произвола в будущем.

Вы недавно записали видеообращение к своим сторонникам в поддержку всемирного природного наследия Западный Кавказ. В интернете идет сбор подписей против планов по застройке наследия горнолыжными курортами. Удается ли ваш политический-общественный капитал направить на решение конкретных проблем?

Я верю в это. Другой вопрос — удастся ли отменить неправильно принятое управленческое решение? Не знаю. Но пока мы поэтапно идем и пытаемся влиять на те структуры, которые по нашему мнению должны быть заинтересованы в сохранении всемирного наследия. Дальше буду пытаться апеллировать к тем организациям и гражданам разных стран, которые меня поддерживали и писали письма в колонию. Процесс может быть длительным во времени и многоэтапным, но сохранение того, что уже пострадало от строительства олимпийских объектов и в перспективе еще может уменьшиться и деградировать – является приоритетом. Сейчас сложные отношения у Европы и России. И мне кажется, большинство жителей Европы, не осознает, что Кавказский заповедник является крупнейшим резерватом Европы действительным достоянием всего человечества, в котором удалось сохранить уникальные экосистемы, не встречающиеся на нашей планете. Или мы этого до них не довели. Значит, будем исправляться.

Какова сейчас ситуация с экологией в Туапсинском районе?

Сказать, что все плохо – это ничего не сказать. Много нерешенных возникших ранее экологических и природоохранных проблем на фоне возникающих вновь. Ну,во-первых как и везде усугубляется проблема складирования и утилизации ТБО. В Туапсинский район село Лермонтово всю зиму и осень возили мусор из Сочи, а сейчас свалка с этим мусором горит, отравляя жизнь и жителям и отдыхающим. Транспортный затор в центре Туапсе близ Туапсинкого НПЗ «Роснефти» кажется, что не исчезает никогда, несмотря на то, что сотрудники ГИБДД постоянно пытаются регулировать поток автомобилей. Как и везде на побережье, остается захват прибрежных земель и ограничение доступа людей к морю. И, безусловно, нарушаются все основные экологические права граждан, закрепленные в Конституции РФ в соответствии со ст. 29, 41, 42. Это и право на достоверную информацию, право на возмещение ущерба причиненному здоровью, право на участие в принятии решений, касающихся состояния окружающей среды и др. В общем, ничего нового. Работы много.

Сейчас у вас есть ограничения на передвижение внутри края и по стране: вы можете это делать только после специального разрешения, вынуждены постоянно отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции. Когда вы будете абсолютно свободны от всего этого?

Надеюсь, что в феврале 2017 года все ограничения закончатся, и я смогу свободно путешествовать по стране и по миру.

Куда хотелось бы поехать в первую очередь?

Даже не знаю, и пока не хочу об этом думать. Но за последние 5 лет, когда в отношении меня ввели ограничения, я и в горах Сочи толком-то не был. Хочу в Архыз или даже просто несколько недель побродить в горах Кавказского заповедника. А вообще, везде хочу. Появилось много друзей, которые зовут и на Алтай и на Урал и с удовольствием встретился бы с активистами Центральной России. Из зарубежных стран очень хотелось бы попасть в Амстердам и понять вживую принципы работы Amnisty International. Список нескончаемый.

У вас всегда оптимистичный настрой, даже в колонии вы оставались улыбающимся и доброжелательным человеком. Сейчас в России все меньше поводов для оптимизма — в чем вы его находите?

На самом деле поводов для оптимизма достаточно. Я его ищу и вижу как в себе, так и в своих близких и друзьях. Всегда можно порадоваться чему-то хорошему. Умной фразе и интересной мысли, достижению сына и успеху приятелей. Нельзя и не хотелось бы накапливать внутри себя отрицательные эмоции, ведь это ведет к депрессии и дальше болезням, поэтому нужно уметь отдыхать, чередуя интересы и увлечения. Их у меня много: спорт, наука, море, горы, да и просто посидеть пообщаться со своими детьми интересно и они дают тебе столько поводов для оптимизма.

Экология часто тесно связана с политикой, в Европе активно работают зеленые партии, большинство из них имеют места в парламентах. В России же в этой области вакуум, нет лидеров зеленого движения, да и нет площадки практически для открытого обсуждения экологических вопросов.

Это обычные вопросы существования человека. Если хотите философские. Единство и борьба противоположностей. Борьбы природы и прогресса. Если смотреть с этих позиций, то просто зеленое движение в стране еще достаточно слабо, но достаточно динамично развивается, несмотря на политику деэкологизации проводимую нынешней властью. Рано или поздно и в России все наладится и зеленые партии займут свою нишу в политике государства.

У вас не было мыслей по этому поводу, что можно сделать, может создать новую организацию?

Нет. Не было. Я ничего нового организационного и созидательного в этом направлении не привнесу. Механизмы, как законодательные, так и управленческие они мне известны. Непростой вопрос в том, как их использовать в условиях современной действительности и как влиять на управленческие решения? Если бы я мог просто позвонить ВВП и попросить его не трогать Кавказский заповедник, а он бы со мной согласился. Поверьте, я бы это сделал и никакие экологические и иные организации для этого не нужны бы были. Но в жизни не все так просто, поэтому сейчас я вижу своей задачей помогать решать проблемы разных организаций и социальных групп. Хотя может в будущем организацию и создадим.

2017 год в России — год экологии. Если бы у вас была возможность отвечать за его подготовку, на чем вы бы сделали акценты?

Для меня эти “года» — блеф и популизм. Не надо ничего выделять в жизни, если ты живешь в соответствии с законом и разумно используя природу и ее ресурсы. Ну давайте вместе подумаем, что изменится в год экологии. Разве станет меньше нефтяных разливов, или вся страна перейдет на раздельный сбор мусора и пересядет на электромобили? Нет, конечно. Акценты стоят в Конституции РФ. Надо только ее соблюдать.

Пишите сейчас стихи?

Редко. Муза в отпуске.



Видеоархив сайта «Да!Краснодар». Запись — 2014 г.

VN:F [1.9.22_1171]

Оцените материал идёт загрузка... Рейтинг: 5.0/5 (учтено: 1 голос)

, 5.0 out of 5 based on 1 rating