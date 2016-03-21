Москва, 18 марта 2016 г. В связи с повышенным интересом в регионах и большим количеством запросов от потенциальных участников организационный комитет конкурса «Чистое искусство» принял решение продлить срок предоставления работ до 18 апреля 2016 г.



На конкурс принимаются арт-объекты, изготовленные из бытовых отходов индивидуально или в творческих группах. Готовый арт-объект должен быть представлен фотографией и эссе, которые размещаются на сайте ecoartkonkurs.ru. В разделе сайта «Участники» уже сейчас можно увидеть, какие талантливые работы представлены ребятами из разных городов.

Победители конкурса будут отобраны компетентным жюри под руководством выдающегося представителя чистого искусства Птолемея Элрингтона. Имена победителей будут опубликованы на сайте конкурса 25 апреля, а награждение состоится в мае 2016 в Культурный Центр ЗИЛ. Призы предоставлены партнерами проекта: это магнитные конструкторы и электронные книги от компании СИБУР, колонки JBL от фирмы Harman, мини-проектор МУЛЬТиКУБИК.

Работы финалистов и самые яркие творения участников можно будет увидеть на специальной выставке, которая пройдет в Культурный Центр ЗИЛ в мае-июне 2016. Главным событием выставки станут творческие мастерские, которые проведут для детей кураторы конкурса Николай Селиванов и Птолемей Элрингтон. Художники помогут детям оформить их идеи и создать новые объекты искусства, а также представят собственные творения. В рамках выставки будут проведены мастер классы, лекции, открытые уроки по экологии и искусству.

Генеральным партнером конкурса «Чистое искусство» стала компания СИБУР, которая традиционно уделяет внимание социально значимым проектам. Поддержку проекту оказали также Почта России и сайт kp.ru.

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