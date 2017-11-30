Опубликовано с разрешения интернет-портала takiedela.ru

Во все времена у сильных людей был соблазн использовать слабых в своих интересах. Я не имею в виду, что дети глупее взрослых, я имею в виду, что маленькими детьми очень легко манипулировать, особенно когда рядом с ними находится человек, который утверждает, что снять подобный клип — это здорово и достойно.

В этой ситуации мы сталкиваемся с идеологическим манипулированием и зависимостью детей перед авторитетным мнением взрослых. Когда мы берем идеологический метод и в этот метод вписываем детей — мы совершаем поступок объяснимый, понятный, но не очень человеческий. При этом, если бы в этом клипе у детей был прямо противоположный текст, я бы точно так же отрицательно к этому отнесся.

Детям предлагают простую идею, кампанию и эксплуатируют известную биологическую способность людей — объединяться вместе в простых идеях. Кто-то из них будет полицейским, и это печально, что стражи закона, которые должны стоять на нашей с вами стороне, будут апологетами самых простых идей, не требующих дополнительных вопросов.

При этом зачастую люди делают подобные проекты не по злому умыслу, они просто не рефлексируют и не дают себе отчета в том, что делают. Возможно, автор этой видеоработы является частью той же кампании простых идей. Громко крикнуть «да», потому что все кричат «да», — это создает ложное ощущение безопасности и стабильности.

Главная цель педагогов — научить детей задавать вопросы. Детям не нужно упрощать жизнь для того, чтобы в России росли сильные и интересные личности.

Я пересмотрел клип и задал себе вопрос, почему он вызывает такое отвращение. Так вот, дело в том, что тут, как ни крути, речь идёт о насилии: идеологическом, психологическом и моральном. Насилии, замешанном на манипулировании той самой детской верой в нас, взрослых, – что мы их не обманем, не предадим, не выставим дураками.

Тем не менее способ противодействия этому есть: необходимо учить их задавать вопросы и не удовлетворяться ответами. Они должны понимать, что простые и понятные вещи — не всегда правильные.

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