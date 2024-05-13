《新品未使用》BRIEFING GOLF 3Dジップアップパーカー M

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ブリーフィングゴルフ

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商品の詳細

ブリーフィングゴルフレディースの3Dジップアップパーカー、カラーはネイビー、サイズはMです。

シンプルなデザインですが背中の3Dのブランドロゴが目を引き、ダブルジッパーで着用し易いデザイン。

　スウィング時の動きを妨げない、ストレッチが効いたストレスフリーな肌触りの良いジップアップパーカーです。
　
身幅…48
着丈…58
平置きで素人寸法になりますので誤差はご了承ください。

ポリエステル80%
レーヨン15%
ポリウレタン5%

定価30800円

種類···パーカー
カラー···ネイビー
サイズ···M
丈···長袖

商品の説明

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