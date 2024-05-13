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《新品未使用》BRIEFING GOLF 3Dジップアップパーカー M
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￥10080税込
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商品の詳細
ブリーフィングゴルフレディースの3Dジップアップパーカー、カラーはネイビー、サイズはMです。
シンプルなデザインですが背中の3Dのブランドロゴが目を引き、ダブルジッパーで着用し易いデザイン。
スウィング時の動きを妨げない、ストレッチが効いたストレスフリーな肌触りの良いジップアップパーカーです。
身幅…48
着丈…58
平置きで素人寸法になりますので誤差はご了承ください。
ポリエステル80%
レーヨン15%
ポリウレタン5%
定価30800円
種類···パーカー
カラー···ネイビー
サイズ···M
丈···長袖
シンプルなデザインですが背中の3Dのブランドロゴが目を引き、ダブルジッパーで着用し易いデザイン。
スウィング時の動きを妨げない、ストレッチが効いたストレスフリーな肌触りの良いジップアップパーカーです。
身幅…48
着丈…58
平置きで素人寸法になりますので誤差はご了承ください。
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商品の説明
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