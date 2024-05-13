《新品未使用》BRIEFING GOLF 3Dジップアップパーカー M

商品の詳細

ブリーフィングゴルフレディースの3Dジップアップパーカー、カラーはネイビー、サイズはMです。



シンプルなデザインですが背中の3Dのブランドロゴが目を引き、ダブルジッパーで着用し易いデザイン。



スウィング時の動きを妨げない、ストレッチが効いたストレスフリーな肌触りの良いジップアップパーカーです。



身幅…48

着丈…58

平置きで素人寸法になりますので誤差はご了承ください。



ポリエステル80%

レーヨン15%

ポリウレタン5%



定価30800円



種類···パーカー

カラー···ネイビー

サイズ···M

丈···長袖