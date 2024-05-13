早い者勝ち！パーリーゲイツ 半袖ポロシャツ　サイズ5

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商品の詳細

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パーリーゲイツゴルフウェア✨

カラー ブラック

サイズ5(L)

商品ランク【A】



人気商品のため値下げ不可です！



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※参考※

商品ランク

説明

【S】新品、未使用品

【A】使用回数も少ない、全体的にキレイな商品

【AB】使用感多少ありますが、目立つ傷や汚れのない商品

【B】使用感があり、多少のダメージがある商品

【C】大きめのダメージがある商品

【J】ジャンク品使用が困難で修復が必要な商品





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