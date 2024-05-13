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キャロウェイ ハイネック モックネック
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商品の詳細
新品
定価：9,350円
・クイックドライ
・ウエストシェイプ型
サイズM
着丈：約68cm
裄丈：約33cm
身幅：約47cm
※素人採寸なので誤差はご容赦ください。
種類···ポロシャツ
カラー···ホワイト
サイズ···M
丈···半袖
定価：9,350円
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・ウエストシェイプ型
サイズM
着丈：約68cm
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種類···ポロシャツ
カラー···ホワイト
サイズ···M
丈···半袖
商品の説明
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