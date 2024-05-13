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コロンビア スノーウェア xxs
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￥1800税込
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商品の詳細
コロンビアのスノーウェアです
着用回数は10回ほどで
両膝に擦れがあります
写真を参考にお願いします！
ズボンの裾に穴がありますがまだまだお使いいただけると思います
ズボンの裾の穴は5枚目の写真を確認お願いします！
＊スノーウェアのタグに名前の記載があります
発送の際に塗りつぶして発送しますのでご了承ください
着用回数は10回ほどで
両膝に擦れがあります
写真を参考にお願いします！
ズボンの裾に穴がありますがまだまだお使いいただけると思います
ズボンの裾の穴は5枚目の写真を確認お願いします！
＊スノーウェアのタグに名前の記載があります
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商品の説明
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