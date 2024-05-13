コロンビア　スノーウェア　xxs

商品の詳細

コロンビアのスノーウェアです



着用回数は10回ほどで

両膝に擦れがあります

写真を参考にお願いします！



ズボンの裾に穴がありますがまだまだお使いいただけると思います

ズボンの裾の穴は5枚目の写真を確認お願いします！

＊スノーウェアのタグに名前の記載があります

発送の際に塗りつぶして発送しますのでご了承ください