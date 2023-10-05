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OAKLEY　ゴルフジャケット

オークリー

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商品の詳細

カラー···グレー
美品です。
　

着丈　約69
肩幅　約45
身幅　約54

素人採寸なのであらかじめご理解の程をよろしくお願いします。

種類...ジャケット

商品の説明

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