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【訳あり】new balance golf / ダンボールニット ロングパンツ

ニューバランスゴルフ

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【訳あり】new balance golf / ダンボールニット ロングパンツ
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商品の詳細

newbalancegolfニューバランスゴルフダンボールニットスウェットパンツ

品番▼
012-8236002

素材▼
ポリエステル71%レーヨン24%ポリウレタン5%

カラー▼
ライトグレー

サイズ▼
4(M)

ウエスト39cm股上26cm股下80cm裾幅16cm
※平置き採寸。素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。

【右膝辺りに擦れと、両裾に少しの毛羽立ちがあります。画像10〜12枚目をご確認ください。その他は、目立った汚れ等ない状態です。】
※中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

商品の説明

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