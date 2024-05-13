【訳あり】new balance golf / ダンボールニット ロングパンツ

商品の詳細

newbalancegolfニューバランスゴルフダンボールニットスウェットパンツ



品番▼

012-8236002



素材▼

ポリエステル71%レーヨン24%ポリウレタン5%



カラー▼

ライトグレー



サイズ▼

4(M)



ウエスト39cm股上26cm股下80cm裾幅16cm

※平置き採寸。素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。



【右膝辺りに擦れと、両裾に少しの毛羽立ちがあります。画像10〜12枚目をご確認ください。その他は、目立った汚れ等ない状態です。】

※中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。