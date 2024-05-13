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【訳あり】new balance golf / ダンボールニット ロングパンツ
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商品の詳細
newbalancegolfニューバランスゴルフダンボールニットスウェットパンツ
品番▼
012-8236002
素材▼
ポリエステル71%レーヨン24%ポリウレタン5%
カラー▼
ライトグレー
サイズ▼
4(M)
ウエスト39cm股上26cm股下80cm裾幅16cm
※平置き採寸。素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。
【右膝辺りに擦れと、両裾に少しの毛羽立ちがあります。画像10〜12枚目をご確認ください。その他は、目立った汚れ等ない状態です。】
※中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。
品番▼
012-8236002
素材▼
ポリエステル71%レーヨン24%ポリウレタン5%
カラー▼
ライトグレー
サイズ▼
4(M)
ウエスト39cm股上26cm股下80cm裾幅16cm
※平置き採寸。素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。
【右膝辺りに擦れと、両裾に少しの毛羽立ちがあります。画像10〜12枚目をご確認ください。その他は、目立った汚れ等ない状態です。】
※中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。
商品の説明
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【new balance golf】ダンボールニット裏起毛 スウェット スリム ロングパンツ (WOMENS SPORT)
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【new balance golf】ダンボールニット裏起毛 スウェット スリム ロングパンツ (MENS SPORT)
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