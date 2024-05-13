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定価28,600円⛳️新品レディースM ダンスウィズドラゴン2WAYジップベスト
- 販売価格 ：
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￥4982税込
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商品の詳細
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【商品説明】
レディース
DANCEWITHDRAGONダンスウィズドラゴン
2WAYジップベストスパンコール
●カラーカーキ
●サイズ2Mサイズ相当
身幅47cm、肩幅36cm、着丈63cm
採寸誤差はご容赦下さい。
●素材
画像ご参照下さい
●メーカー希望価格
28,600円
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他にも、
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商品の説明
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