定価28,600円⛳️新品レディースM ダンスウィズドラゴン2WAYジップベスト

商品の詳細

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✨基本的には1点モノなので迷ったら即購入される事をオススメいたします(＾ー^)★



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他にも沢山出品しているのでこちらからご覧下さい！







【商品説明】



レディース

DANCEWITHDRAGONダンスウィズドラゴン

2WAYジップベストスパンコール





●カラーカーキ



●サイズ2Mサイズ相当

身幅47cm、肩幅36cm、着丈63cm

採寸誤差はご容赦下さい。



●素材

画像ご参照下さい



●メーカー希望価格

28,600円





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◎1,000〜4,999円→100円値引き

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【配送】



ゆうゆうメルカリ便での発送を予定しております。





他にも、

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