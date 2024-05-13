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《送料無料》 デサント ポロシャツ 半袖ポロシャツ サンス MMTJA70 85
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商品の詳細
補足：
デサントポロシャツ半袖ポロシャツサンスクリーン鹿の子吸汗速乾ストレッチUVカットトレーニングゴルフMOVESPORTメンズDMMTJA7085
ご覧頂きありがとうございます。
新品・未使用の売れ筋商品のみ扱っています。
複数店舗で販売させて頂いておりますため、
売り切れ次第、終了となります。
サイズ及び色の確認については事前にコメントにて確認をお願いします。
商品内容 ：
メイン素材:ポリエステル
素材構成:100%ポリエステル
SIZE:L肩幅:45cm袖丈:18cm身幅:55cm着丈:70cm
SIZE:O肩幅:47.5cm袖丈:19cm身幅:58cm着丈:71.5cm
SIZE:XO肩幅:49cm袖丈:20cm身幅:60cm着丈:74cm
SIZE:XA肩幅:51.5cm袖丈:22cm身幅:64cm着丈:76cm
太陽光を遮熱することで衣服内の温度上昇を抑える遮熱クーリング機能【SUNSCREEN】を搭載したポロシャツ着用時の襟の美しさを追求しました肌当たりの柔らかな伸縮性に優れたミニカノコ素材を採用しています吸汗速乾機能にも優れ、機能性と快適な着心地を両立させた商品ですUVカット機能も備わり日差し対策にも重宝します在宅着、移動着、ゴルフ等のスポーツシーンに活躍します
ブランドなど ：
//DESCENTE(デサント)のストアを表示
丁寧に保管しています。
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素材構成:100%ポリエステル
SIZE:L肩幅:45cm袖丈:18cm身幅:55cm着丈:70cm
SIZE:O肩幅:47.5cm袖丈:19cm身幅:58cm着丈:71.5cm
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SIZE:XA肩幅:51.5cm袖丈:22cm身幅:64cm着丈:76cm
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商品の説明
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