マルボン ゴルフ ポロシャツ malbon Tシャツ レディース【S～L】３色

商品の詳細

白L



マルボン Malbonポロシャツレディーストップス半袖Tシャツです。

新品未使用送料無料！！



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数量限定ですので、お早めにご検討ください。



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#スポーツショップのゴルフ用シャツ

#スポーツショップMalbon商品

#スポーツショップのゴルフ商品



★厳選した仕入れルートから優良商品を仕入れています。

当店は品質の保証には自信があります。

★前回はすぐに売り切れてしまいました。

再入荷致しました！

★ペット·喫煙者いません。



【商品説明】

レディース用ポロシャツ

人気の要素：刺繡

3色展開：グリーン、ホワイト、ブルー

3サイズSML展開中

在庫少ない為に、購入前にコメントにて在庫をご確認ください。

スビート返信します。



在庫状況（在庫あり）



ホワイト：SML

グリーン：SML

ブルー：SML



商品サイズ



★Sサイズ

着丈57cm

肩幅40cm

身幅41cm

袖丈17.5cm



★Mサイズ

着丈58cm

肩幅42cm

身幅43cm

袖丈18.5cm



★Lサイズ

着丈59cm

肩幅45cm

身幅46cm

袖丈19.5cm



★海外モデルとなります。

海外在住歴が長かった為、現地からアウトレット品·並行輸入品·海外品を仕入れて薄利販売をしております。

商品の状態は良好です。

あまり市場に流通してないレアモデルになります。

海外モデル商品ですので、デザインやタグ表記など日本国内の商品と異なります。気になる方、神経質な方、ご購入をご遠慮ください。



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種類...ポロシャツ