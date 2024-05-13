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マルボン ゴルフ ポロシャツ malbon Tシャツ レディース【S～L】３色
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￥2323税込
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商品の詳細
マルボン Malbonポロシャツレディーストップス半袖Tシャツです。
新品未使用送料無料！！
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★厳選した仕入れルートから優良商品を仕入れています。
当店は品質の保証には自信があります。
★前回はすぐに売り切れてしまいました。
再入荷致しました！
★ペット·喫煙者いません。
【商品説明】
レディース用ポロシャツ
人気の要素：刺繡
3色展開：グリーン、ホワイト、ブルー
3サイズSML展開中
在庫少ない為に、購入前にコメントにて在庫をご確認ください。
スビート返信します。
在庫状況（在庫あり）
ホワイト：SML
グリーン：SML
ブルー：SML
商品サイズ
★Sサイズ
着丈57cm
肩幅40cm
身幅41cm
袖丈17.5cm
★Mサイズ
着丈58cm
肩幅42cm
身幅43cm
袖丈18.5cm
★Lサイズ
着丈59cm
肩幅45cm
身幅46cm
袖丈19.5cm
★海外モデルとなります。
海外在住歴が長かった為、現地からアウトレット品·並行輸入品·海外品を仕入れて薄利販売をしております。
商品の状態は良好です。
あまり市場に流通してないレアモデルになります。
海外モデル商品ですので、デザインやタグ表記など日本国内の商品と異なります。気になる方、神経質な方、ご購入をご遠慮ください。
検索用
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種類...ポロシャツ
商品の説明
マルボン ゴルフ ポロシャツ malbon Tシャツ レディース【S～L】３色 | フリマアプリ ラクマ
マルボン ゴルフ ポロシャツ malbon Tシャツ レディース【S～L】３色
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