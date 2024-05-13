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アディダスゴルフ◆ダブルジップ ベロア パーカー ブラック Sサイズ

アディダスゴルフ

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アディダスゴルフ◆ダブルジップ ベロア パーカー ブラック Sサイズ
アディダスゴルフ◆ダブルジップ ベロア パーカー ブラック Sサイズ
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アディダスゴルフ◆ダブルジップベロアパーカーブラックSサイズ

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◆◆◆詳細・説明等◆◆◆

人気のベロア生地とナイロンのハイブリッド
パーカー

ダブルジップでスポーツシーンに最適です。

アクリル48%
リヨセル32%
ポリエステル10%
ナイロン7%
ポリウレタン3%

サイド別布ナイロン100%


◆◆◆サイズ・状態◆◆◆
※個人的な主観になります

【サイズ】
表記　Sサイズ

着丈：690mm
身幅：450mm
袖丈：600mm
肩幅：360mm

【状態】
多少の使用感がありますが、目立った汚れダメージなくまだまだ着て頂けると思います。

※発送等につてはプロフィールを必ずご覧いただき、ご理解の上お取引お願いいたします。

#パーリーゲイツ、キャロウェイテーラーメイド、オークリー等のゴルフブランドが好きな方にもお勧めです(^_-)-☆

商品の説明

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