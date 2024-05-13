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アディダスゴルフ◆ダブルジップ ベロア パーカー ブラック Sサイズ
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￥2409税込
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商品の詳細
アディダスゴルフ◆ダブルジップベロアパーカーブラックSサイズ
をご覧いただきありがとうございます。
★コメント、購入前に必ずプロフィールをご確認ください★
◆◆◆詳細・説明等◆◆◆
人気のベロア生地とナイロンのハイブリッド
パーカー
ダブルジップでスポーツシーンに最適です。
アクリル48%
リヨセル32%
ポリエステル10%
ナイロン7%
ポリウレタン3%
サイド別布ナイロン100%
◆◆◆サイズ・状態◆◆◆
※個人的な主観になります
【サイズ】
表記 Sサイズ
着丈：690mm
身幅：450mm
袖丈：600mm
肩幅：360mm
【状態】
多少の使用感がありますが、目立った汚れダメージなくまだまだ着て頂けると思います。
※発送等につてはプロフィールを必ずご覧いただき、ご理解の上お取引お願いいたします。
#パーリーゲイツ、キャロウェイテーラーメイド、オークリー等のゴルフブランドが好きな方にもお勧めです(^_-)-☆
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人気のベロア生地とナイロンのハイブリッド
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ダブルジップでスポーツシーンに最適です。
アクリル48%
リヨセル32%
ポリエステル10%
ナイロン7%
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【サイズ】
表記 Sサイズ
着丈：690mm
身幅：450mm
袖丈：600mm
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商品の説明
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