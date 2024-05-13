アディダスゴルフ◆ダブルジップ ベロア パーカー ブラック Sサイズ

商品の詳細

アディダスゴルフ◆ダブルジップベロアパーカーブラックSサイズ



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◆◆◆詳細・説明等◆◆◆



人気のベロア生地とナイロンのハイブリッド

パーカー



ダブルジップでスポーツシーンに最適です。



アクリル48%

リヨセル32%

ポリエステル10%

ナイロン7%

ポリウレタン3%



サイド別布ナイロン100%





◆◆◆サイズ・状態◆◆◆

※個人的な主観になります



【サイズ】

表記 Sサイズ



着丈：690mm

身幅：450mm

袖丈：600mm

肩幅：360mm



【状態】

多少の使用感がありますが、目立った汚れダメージなくまだまだ着て頂けると思います。



※発送等につてはプロフィールを必ずご覧いただき、ご理解の上お取引お願いいたします。



#パーリーゲイツ、キャロウェイテーラーメイド、オークリー等のゴルフブランドが好きな方にもお勧めです(^_-)-☆