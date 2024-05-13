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100cm スキーウェア 女の子　まとめ売り

デサント

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2418税込

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100cm スキーウェア 女の子　まとめ売り
100cm スキーウェア 女の子　まとめ売り
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

4点セット販売
写真が全てです。
単品での販売はお断りしています。
セットでご購入下さい。

とてもオシャレで
カッコ可愛いウェアです♡
100サイズですが、110サイズの頃まで着れました♪

・DESCENTEのスキーウェア上下セット(100cm)…フード取り外し可能。便利なパスポケット付き。ボトムに記名跡あり(写真3枚目参照)
・スノーブーツ(18cm)
・スノーグローブ(15cm)…記名あり。全体的に使用感あり。(写真4枚目参照)

子供が着用した中古品なので、神経質な方はご遠慮下さい。

自宅保管なので、ご理解頂ける方のみよろしくお願いします。

他にも子供用品や知育玩具子供服など多数出品しておりますので是非ご覧下さい。
同梱もOKです。
即購入もOKです。

よろしくお願いいたしますm(__)m


DESCENTE、デサント、スノーウェア、ボードウェア、スキーウェア、セット売り、ゲレンデ、手袋、90cm、100cm、110cm、100サイズ
カラー...ピンク

身長...100cm

商品の説明

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