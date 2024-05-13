BRIEFING ブリーフィングワンピースメッシュロゴサイドラインポロワンピース

商品の詳細

ブリーフィングゴルフ ワンピース

メッシュロゴサイドラインポロワンピース



オシャレな方から大人気のBRIEFINGgolf

BRG211W28



価格 30800円 Mサイズ



素材本体：ポリエステル100％

リブ部分：ポリエステル100％

インナー：ポリエステル92％ ポリウレタン8％



白 ホワイト✖️ブラック



【商品情報】

ロゴメッシュのサイドラインをあしらったスポーティな半袖ポロワンピは、さらっと着用しただけで様になる、コーデの主役アイテムに最適な1着

軽量でしわになりにくいポリエステルのストレッチ素材をメインに使用。

体の動きに合わせて伸縮し着心地も抜群。

袖部分にBRIEFINGロゴをメッシュで表現したテープを配した存在感ある佇まい

後ろ首元にはブランドを象徴するBマークを配しさりげないアクセントに

バックポケット上部には配色のステッチを入れたベルトループにDカンをあしらい、キーなどを装着可能。



インナーパンツなし

ゴルフのパンツやスカート、

アウターやブルゾン ニットやパーカー

インナーやベストなど

これから色々出品していきます。



ブランドは

PEARLYGATESパーリーゲイツ

JACKBUNNYジャックバニー

MASTERBUNNYマスターバニー

Callawayキャロウェイ

PINGピン

archivioアルチビオ

23区ゴルフ

ゾーイZOY

lecoqlecoqsportifルコック

VIVAHEARTビバハート

andperseアンパスィ

adidasアディダス

nikeナイキ

newbalanceニューバランス

DESCENTEデサント

J.LINDBERGジェイリンドバーグ

Munsingwearマンシングウェア

Samanthathavasaサマンサタバサ

JUN\u0026ROPEジュン＆ロペジュンアンドロペ

FILAGOLFフィラゴルフ

Admiralアドミラル

beamsgolfビームスゴルフ

LOUDMOUTHラウドマウス

poloラルフローレン

マークアンドロナmark\u0026lona

バーディーハントbirdiehunt

DANCEWITHDRAGONダンスウィズドラゴン

ワッペン刺繍など出品します。