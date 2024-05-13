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BRIEFING ブリーフィングワンピースメッシュロゴサイドラインポロワンピース

デサント

お気に入りブランド
クチコミ評価 5.2464件）07
販売価格 ：

8536税込

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464ポイント

カラー


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BRIEFING ブリーフィングワンピースメッシュロゴサイドラインポロワンピース
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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

ブリーフィングゴルフ　ワンピース
メッシュロゴサイドラインポロワンピース

オシャレな方から大人気のBRIEFINGgolf
BRG211W28

価格　30800円　Mサイズ

素材本体：ポリエステル100％
リブ部分：ポリエステル100％
インナー：ポリエステル92％　ポリウレタン8％

白　ホワイト✖️ブラック

【商品情報】
ロゴメッシュのサイドラインをあしらったスポーティな半袖ポロワンピは、さらっと着用しただけで様になる、コーデの主役アイテムに最適な1着
軽量でしわになりにくいポリエステルのストレッチ素材をメインに使用。
体の動きに合わせて伸縮し着心地も抜群。
袖部分にBRIEFINGロゴをメッシュで表現したテープを配した存在感ある佇まい
後ろ首元にはブランドを象徴するBマークを配しさりげないアクセントに
バックポケット上部には配色のステッチを入れたベルトループにDカンをあしらい、キーなどを装着可能。

インナーパンツなし
ゴルフのパンツやスカート、
アウターやブルゾン　ニットやパーカー
インナーやベストなど
これから色々出品していきます。

ブランドは
PEARLYGATESパーリーゲイツ
JACKBUNNYジャックバニー
MASTERBUNNYマスターバニー
Callawayキャロウェイ
PINGピン
archivioアルチビオ
23区ゴルフ
ゾーイZOY
lecoqlecoqsportifルコック
VIVAHEARTビバハート
andperseアンパスィ
adidasアディダス
nikeナイキ
newbalanceニューバランス
DESCENTEデサント
J.LINDBERGジェイリンドバーグ
Munsingwearマンシングウェア
Samanthathavasaサマンサタバサ
JUN\u0026ROPEジュン＆ロペジュンアンドロペ
FILAGOLFフィラゴルフ
Admiralアドミラル
beamsgolfビームスゴルフ
LOUDMOUTHラウドマウス
poloラルフローレン
マークアンドロナmark\u0026lona
バーディーハントbirdiehunt
DANCEWITHDRAGONダンスウィズドラゴン
ワッペン刺繍など出品します。

商品の説明

BRIEFING ブリーフィング メッシュロゴサイドラインポロワンピース ...
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