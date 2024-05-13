クレージュ　長袖　トップス　ゴルフ　40 L

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商品の詳細

使用しなくなったので出品します



サイズ 40L



採寸してますので写真でご確認ください！



目立ったシミは見当たりません



写真にてご確認ください



自宅保管の為、神経質の方はご遠慮いただきますようお願いします



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