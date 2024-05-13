Callaway キャロウェイ 中綿ダウンジャケット フルジップ

商品の詳細

カラー···レッド



素材(詰め物)···ダウン、フェザー



種類···ダウンコート/ジャケット



着丈···ショート



寒くなってきたのでダウンジャケットでコースまわりにいかがでしょうか!

明るいオレンジレッドなのでコースに映えそうです。

地模様にエッフェル塔やワンポイントもあり大人かわいいです。

うっすら中のダウンやフェザーが透けています(画像参照)がよくよく見ないとわからないですし着用には問題ありません。



サイズ:L



カラー:レッド赤



素材:ナイロン

ダウン

フェザー



実寸平置き



肩幅:40cm

裄丈:81cm

身幅:46cm

ウエスト:48cm

身丈:前丈60cm

後丈64cm



素人採寸なので若干の誤差が生じる場合がありますがご了承ください。



検品しておりますが、多少のほつれや色あせ、キズ、汚れなどが付着してる場合があります。ご了承お願い致します。

包装の際シワやヨレが生じる場合がございます。



商品画像と実際の商品は、多少色合いが違う場合があります。

お使いの携帯、パソコンやモニターの環境で色の誤差が発生する場合もございます。



中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。



迅速な対応を心掛けています。



発送にはリサイクル梱包材を使用する場合もございます。なるべくコンパクトに梱包しますのでご了承ください。