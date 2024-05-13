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SOUTHCAPEゴルフウェア レディースアウトドアパンツ ショートパンツ五分丈
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￥6762税込
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商品の詳細
新品未使用です。
カラー：ホワイト/ブラック/カーキ
サイズSズボン丈：45cmヒップ：92cmウエスト68cm
サイズMズボン丈：46cmヒップ：96cmウエスト72cm
サイズLズボン丈：47cmヒップ：100cmウエスト：76cm
*ご購入後取引メッセージにてサイズ/カラーをお知らせください★
※素人採寸のため、若干の誤差（1-2cm)がある場合があります。
韓国正規店で購入しました、確実正規品です。
タグ付きの新品未使用です。
※海外モデルのため日本製のものと表記やタグが異なります。御了承下さいませ。
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商品の説明
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