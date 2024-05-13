SOUTHCAPEゴルフウェア レディースアウトドアパンツ ショートパンツ五分丈

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商品の詳細

新品未使用です。

カラー：ホワイト/ブラック/カーキ

サイズSズボン丈：45cmヒップ：92cmウエスト68cm

サイズMズボン丈：46cmヒップ：96cmウエスト72cm

サイズLズボン丈：47cmヒップ：100cmウエスト：76cm

*ご購入後取引メッセージにてサイズ/カラーをお知らせください★

※素人採寸のため、若干の誤差（1-2cm)がある場合があります。

韓国正規店で購入しました、確実正規品です。

タグ付きの新品未使用です。

※海外モデルのため日本製のものと表記やタグが異なります。御了承下さいませ。