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DANTONインナーダウン オイスターホワイト
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￥4840税込
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商品の詳細
サイズ···S
2021年セレクトショップにて購入
ワンシーズン着用
今シーズンは別なアウターを買ったので着なくなってしまいました。
クリーニング済み（¥3,000ちょっとかかりました）
収納袋付き
圧縮して発送します。
商品の説明
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