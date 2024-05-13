DANTONインナーダウン　オイスターホワイト

商品の詳細

カラー···ホワイト

サイズ···S

2021年セレクトショップにて購入

ワンシーズン着用

今シーズンは別なアウターを買ったので着なくなってしまいました。

クリーニング済み（¥3,000ちょっとかかりました）

収納袋付き

圧縮して発送します。