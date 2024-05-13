【美品】アンダーアーマー UNDER ARMOUR ポロシャツ Lレディース 赤

商品の詳細

【美品】アンダーアーマーUNDERARMOURポロシャツゴルフウェア ゴルフ ゴルフシャツ Lサイズ レディース赤になります。



着用回数の少ない美品になります。

とてもストレッチの効いた、肌触りの良いソフトタッチなシャツになります。

よろしくお願いします。





●サイズ：平置実寸

肩幅37

身幅48

着丈68

袖丈17



素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。





中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

神経質な方はご遠慮下さい。



※状態確認は1点1点しておりますが、擦れやほつれなど見落としてしまう場合がございます。ご了承下さいませ。



※当方は喫煙者無し、ペットも飼育していませんので、ご安心してご購入ください。



ご不明点があればコメントよろしくお願いします。



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ID550E0329009

カラー···レッド

種類···ポロシャツ

サイズ···L

丈···半袖