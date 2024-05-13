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【美品】アンダーアーマー UNDER ARMOUR ポロシャツ Lレディース 赤
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￥1813税込
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商品の詳細
【美品】アンダーアーマーUNDERARMOURポロシャツゴルフウェア ゴルフ ゴルフシャツ Lサイズ レディース赤になります。
着用回数の少ない美品になります。
とてもストレッチの効いた、肌触りの良いソフトタッチなシャツになります。
よろしくお願いします。
●サイズ：平置実寸
肩幅37
身幅48
着丈68
袖丈17
素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。
中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。
神経質な方はご遠慮下さい。
※状態確認は1点1点しておりますが、擦れやほつれなど見落としてしまう場合がございます。ご了承下さいませ。
※当方は喫煙者無し、ペットも飼育していませんので、ご安心してご購入ください。
ご不明点があればコメントよろしくお願いします。
#【美品】
#アンダーアーマー
#UNDERARMOUR
#ゴルフウェア
#ポロシャツ
#ゴルフシャツ
#ゴルフ
#Lサイズ
#赤
#GOLF
#golf
ID550E0329009
カラー···レッド
種類···ポロシャツ
サイズ···L
丈···半袖
着用回数の少ない美品になります。
とてもストレッチの効いた、肌触りの良いソフトタッチなシャツになります。
よろしくお願いします。
●サイズ：平置実寸
肩幅37
身幅48
着丈68
袖丈17
素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。
中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。
神経質な方はご遠慮下さい。
※状態確認は1点1点しておりますが、擦れやほつれなど見落としてしまう場合がございます。ご了承下さいませ。
※当方は喫煙者無し、ペットも飼育していませんので、ご安心してご購入ください。
ご不明点があればコメントよろしくお願いします。
#【美品】
#アンダーアーマー
#UNDERARMOUR
#ゴルフウェア
#ポロシャツ
#ゴルフシャツ
#ゴルフ
#Lサイズ
#赤
#GOLF
#golf
ID550E0329009
カラー···レッド
種類···ポロシャツ
サイズ···L
丈···半袖
商品の説明
【美品】アンダーアーマー UNDER ARMOUR ポロシャツ Lレディース 赤
【美品】アンダーアーマー UNDER ARMOUR ポロシャツ Lレディース 赤
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