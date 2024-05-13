ラウドマウス　モックネックTシャツ

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商品の詳細

ラウドマウスジャパン

定番デザインの無地ワンポイントの

モックネックTシャツ



新品未使用品ではありますが

自宅保存のためご理解いただける方宜しくお願い致します。



冬場でもパーカーやジャケットの中に忍ばせておけばプレイ中暑くなっても楽ちん

とても着やすくてオススメです



Lサイズですが少し大きめの作りです





ネイビーもあります









カラー···ブラック

サイズ···L

丈···半袖