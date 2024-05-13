商品の詳細

マスターバニー ポロシャツ



購入して一度だけ着用しましたがサイズが合わなかったため出品致します。



多少の値下げ交渉可能です。



よろしくお願いします。



種類···ポロシャツ



カラー···ブラック

サイズ···L

丈···半袖