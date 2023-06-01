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DESCENTE ゴルフウェア　スカート　プリーツ

Jterse

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DESCENTE ゴルフウェア　スカート　プリーツ
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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

カラー···イエロー
去年購入しましたが一回着用
タグ切る前の写真です！
定価　15400円税込

DESCENTESサイズ
平置き採寸
スカート丈36
ウエスト　35

よろしくお願い申し上げます

商品の説明

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