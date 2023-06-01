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DESCENTE ゴルフウェア スカート プリーツ
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￥1899税込
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商品の詳細
去年購入しましたが一回着用
タグ切る前の写真です！
定価 15400円税込
DESCENTESサイズ
平置き採寸
スカート丈36
ウエスト 35
よろしくお願い申し上げます
商品の説明
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