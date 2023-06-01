DESCENTE ゴルフウェア　スカート　プリーツ

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商品の詳細

カラー···イエロー

去年購入しましたが一回着用

タグ切る前の写真です！

定価 15400円税込



DESCENTESサイズ

平置き採寸

スカート丈36

ウエスト 35



よろしくお願い申し上げます