inhabitantスノーボードウエア

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インハビタント

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商品の詳細

PROSNOWINHABITANT
ALOADATLASTPLCE
とプリントされています。

クリーニング後、保管してありました。ガード加工（撥水加工）してあります。

INHABITANT（フェニックス）
内側がカラフルで楽しいです。
フード、腰布は取り外しできます。

☆ジャケット
サイズ：S
身幅：約57㎝
着丈：約87㎝

（表記サイズはSですが、身幅や着丈等の実寸はMくらいではないかと思います。ご自分の物と比べてみてください）

素材はポリエステル

商品の説明

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