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inhabitantスノーボードウエア
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￥5222税込
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商品の詳細
PROSNOWINHABITANT
ALOADATLASTPLCE
とプリントされています。
クリーニング後、保管してありました。ガード加工（撥水加工）してあります。
INHABITANT（フェニックス）
内側がカラフルで楽しいです。
フード、腰布は取り外しできます。
☆ジャケット
サイズ：S
身幅：約57㎝
着丈：約87㎝
（表記サイズはSですが、身幅や着丈等の実寸はMくらいではないかと思います。ご自分の物と比べてみてください）
素材はポリエステル
ALOADATLASTPLCE
とプリントされています。
クリーニング後、保管してありました。ガード加工（撥水加工）してあります。
INHABITANT（フェニックス）
内側がカラフルで楽しいです。
フード、腰布は取り外しできます。
☆ジャケット
サイズ：S
身幅：約57㎝
着丈：約87㎝
（表記サイズはSですが、身幅や着丈等の実寸はMくらいではないかと思います。ご自分の物と比べてみてください）
素材はポリエステル
商品の説明
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