inhabitantスノーボードウエア

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商品の詳細

PROSNOWINHABITANT

ALOADATLASTPLCE

とプリントされています。



クリーニング後、保管してありました。ガード加工（撥水加工）してあります。



INHABITANT（フェニックス）

内側がカラフルで楽しいです。

フード、腰布は取り外しできます。



☆ジャケット

サイズ：S

身幅：約57㎝

着丈：約87㎝



（表記サイズはSですが、身幅や着丈等の実寸はMくらいではないかと思います。ご自分の物と比べてみてください）



素材はポリエステル