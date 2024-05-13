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バートン　ak サイクリック　パンツ

バートン

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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

モデル年式···19-20モデル

カラー···ブルー
サイズ···S

ゴアテックスパンツです。
定価44,000円。
今シーズンは値上げにより販売価格は59,400円。
機能は変わりません。
色が気に入っていただければおすすめです！！

商品の説明

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