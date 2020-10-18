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sessions スキー・スノボウェア XLサイズ picture スノボパンツ
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商品の詳細
ジャケットカラー···ブルー
ジャケットサイズ···L（XLの方でも問題なさそうです）
着丈66センチ
腕の長さ60センチ
パンツカラー…グリーン
パンツサイズ…USでMサイズ（日本だとxlサイズくらい）
股下…80cm（写真参照ください）
写真のレベルですが、大小汚れなどもあります。
中古品としてご理解の上、ご購入検討をお願いいたします。
#sessions
#スノボウェア
#スキーウェア
#picture
サイズ···XL(LL)
ジャケットサイズ···L（XLの方でも問題なさそうです）
着丈66センチ
腕の長さ60センチ
パンツカラー…グリーン
パンツサイズ…USでMサイズ（日本だとxlサイズくらい）
股下…80cm（写真参照ください）
写真のレベルですが、大小汚れなどもあります。
中古品としてご理解の上、ご購入検討をお願いいたします。
#sessions
#スノボウェア
#スキーウェア
#picture
サイズ···XL(LL)
商品の説明
SESSIONS/セッションズ メンズ スノーボードウェア パンツ SSFW220011 ジョガーパンツ スノボウェア スノーウェア スノーパンツ 下 ボトムス スキーウェア ウエア 男性用
SESSIONS/セッションズ メンズ スノーボードウェア パンツ SSFW220009J スノボウェア スノーウェア スノーパンツ 下 ボトムス スキーウェア ウエア 男性用
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SESSIONS/セッションズ メンズ スノーボードウェア ジャケット SSFW220024 スノボウェア スノーウェア スノージャケット 上 トップス スキーウェア ウエア 男性用
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