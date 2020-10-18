sessions スキー・スノボウェア　XLサイズ　picture スノボパンツ

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商品の詳細

ジャケットカラー···ブルー

ジャケットサイズ···L（XLの方でも問題なさそうです）

着丈66センチ

腕の長さ60センチ



パンツカラー…グリーン

パンツサイズ…USでMサイズ（日本だとxlサイズくらい）

股下…80cm（写真参照ください）



写真のレベルですが、大小汚れなどもあります。

中古品としてご理解の上、ご購入検討をお願いいたします。



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サイズ···XL(LL)