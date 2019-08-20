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Callaway X SERIES 30周年 ゴルフ ウエア ポロシャツ M
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￥1600税込
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商品の詳細
●ブランド
キャロウェイ
正規店購入品
●サイズ表記
メンズ
M
●実寸
着丈63cm
身幅46cm
肩幅38cm
袖丈21.5cm
若干の誤差はご了承ください。
●状態
特筆する汚れ、ダメージ等御座いません。
●管理：YM
商品の説明
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