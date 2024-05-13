Marmot gore-tex biv pant ビブパンツ xl - ウエア/装備(男性用)

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Marmot gore-tex biv pant ビブパンツ　xl

マーモット

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Marmot gore-tex biv pant ビブパンツ　xl
Marmot gore-tex biv pant ビブパンツ　xl
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

マーモット　の　ゴアテックス　のビブパンツです。
サイズ表記xl
新品未使用
股上前57後86
股下87
ワタリ38
裾幅25
スキー　スノボ　スキーウェア　スキーパンツ　スノーボード　バックカントリー

商品の説明

Marmot gore-tex biv pant ビブパンツ　xl
Marmot gore-tex biv pant ビブパンツ xl-
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