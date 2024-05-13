★ルコック★ ゴルフ ロングパンツ 82ｃｍ

商品の詳細

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ルコックlecoqsportifゴルフウェアロングパンツ

メンズゴルファーズアドレスジャガードパンツQGMRJD07



SIZE:ウエスト:82cm股上:25cmわたり幅:31cm股下:81cm裾幅:18.5cm



ゴルフショップで購入後、自宅で袋に入れ保管していました。

自分に似合わず一度も着用していない新品です。

写真3枚目が実際の色に近いと思います。

ジャガード特有の高級感をそのままに柄感を糸の濃淡で表現しているので無地ライクでコーディネートで合わせやすく快適なストレッチ機能がある無地ジャガード柄ロングパンツです。

定価は14,300円です。

これからの季節に良いと思います。



#ゴルフ#ルコック#ロングパンツ#82㎝



カラー...レッド



丈...長ズボン