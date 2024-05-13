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コロンビアキッズ スノーウエア3T
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￥1548税込
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商品の詳細
2シーズン着用しました。サイズは100くらいです。
目立った汚れはありませんが、
毛玉など、使用感があります。
保育園のため名前の記入もあります。
名前塗りつぶします。
（名前ハンコなのでうえからシールをはると大丈夫だとおもいます。
中古品で、自宅保管のためご理解ある方のみよろしくお願いいたします。
圧縮して包装してお送りいたいます。
目立った汚れはありませんが、
毛玉など、使用感があります。
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（名前ハンコなのでうえからシールをはると大丈夫だとおもいます。
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商品の説明
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