コロンビアキッズ　スノーウエア3T

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商品の詳細

2シーズン着用しました。サイズは100くらいです。

目立った汚れはありませんが、

毛玉など、使用感があります。

保育園のため名前の記入もあります。

名前塗りつぶします。

（名前ハンコなのでうえからシールをはると大丈夫だとおもいます。

中古品で、自宅保管のためご理解ある方のみよろしくお願いいたします。

圧縮して包装してお送りいたいます。