ルコック ゴルフウェア ストライプ S

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商品の詳細

サイズ···S

種類···トレーナー



着用は2回のみです。

明らかな汚れや毛玉等はなく状態は良いです。

160センチの私には少し丈が短めでした。

生地が柔らかく気心地がいいです。



即買い大歓迎です！