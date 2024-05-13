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テーラーメイド

お気に入りブランド
クチコミ評価 5.1390件）07
販売価格 ：

2012税込

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390ポイント

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✴︎新品✴︎テーラーメイド ウェア ポロシャツ✴︎Mサイズ
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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

値下げさせて頂きます。

スタート価格　6800円

ご覧頂きましてありがとうございます。

テーラーメイドTaylorMade
ポロシャツになります。

新品未使用　タグ付です。

✴︎カラー　ブラック

✴︎サイズ　　M

胸囲　88cm〜96cm
身長　165cm〜175cm

機能：吸汗／速乾／UVケア
素材　　ポリエステル100%


ブラックのシャツにTのロゴがアクセントになってコーディネートしやすいお品です。サラッとしていて着やすく、吸汗速乾UV機能も付いてラウンドや練習でも重宝するかと思います。


定価　9900円



丁寧な梱包を心がけて送らせて頂きますが、配送中の折れやシワなどご理解がある方のご購入をお願い致します。

申し訳ございませんが、値下げ交渉はお控え下さい。





テーラーメイド
デサントゴルフ
アディダス
パーリーゲイツ
シャツ
ポロシャツ

商品の説明

✴︎新品✴︎テーラーメイド ウェア ポロシャツ✴︎Mサイズ
TAYLOR MADE テーラーメイド 半袖ポロシャツ ネイビー系 サイズ：M ランク：A- 【中古】ゴルフウェア

✴︎新品✴︎テーラーメイド ウェア ポロシャツ✴︎Mサイズ
TAYLOR MADE テーラーメイド 半袖ポロシャツ 総柄 ピンク系 サイズ：S ランク：A- 【中古】ゴルフウェア

✴︎新品✴︎テーラーメイド ウェア ポロシャツ✴︎Mサイズ
TAYLOR MADE テーラーメイド 半袖ポロシャツ ボーダー柄 レッド系 サイズ：M ランク：A- 【中古】ゴルフウェア

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