✴︎新品✴︎テーラーメイド ウェア ポロシャツ✴︎Mサイズ

商品の詳細

値下げさせて頂きます。



スタート価格 6800円



ご覧頂きましてありがとうございます。



テーラーメイドTaylorMade

ポロシャツになります。



新品未使用 タグ付です。



✴︎カラー ブラック



✴︎サイズ M



胸囲 88cm〜96cm

身長 165cm〜175cm



機能：吸汗／速乾／UVケア

素材 ポリエステル100%





ブラックのシャツにTのロゴがアクセントになってコーディネートしやすいお品です。サラッとしていて着やすく、吸汗速乾UV機能も付いてラウンドや練習でも重宝するかと思います。





定価 9900円







丁寧な梱包を心がけて送らせて頂きますが、配送中の折れやシワなどご理解がある方のご購入をお願い致します。



申し訳ございませんが、値下げ交渉はお控え下さい。











テーラーメイド

デサントゴルフ

アディダス

パーリーゲイツ

シャツ

ポロシャツ