- 当日発送
- 送料無料
✴︎新品✴︎テーラーメイド ウェア ポロシャツ✴︎Mサイズ
- 販売価格 ：
-
￥2012税込
- 獲得ポイント ：
- 390ポイント
当日発送可 (14:00までのご注文が対象)
- ※
ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
詳しくはこちらよりご確認ください。
利用可
- ※
ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
詳しくはこちらよりご確認ください。
商品の詳細
スタート価格 6800円
ご覧頂きましてありがとうございます。
テーラーメイドTaylorMade
ポロシャツになります。
新品未使用 タグ付です。
✴︎カラー ブラック
✴︎サイズ M
胸囲 88cm〜96cm
身長 165cm〜175cm
機能：吸汗／速乾／UVケア
素材 ポリエステル100%
ブラックのシャツにTのロゴがアクセントになってコーディネートしやすいお品です。サラッとしていて着やすく、吸汗速乾UV機能も付いてラウンドや練習でも重宝するかと思います。
定価 9900円
丁寧な梱包を心がけて送らせて頂きますが、配送中の折れやシワなどご理解がある方のご購入をお願い致します。
申し訳ございませんが、値下げ交渉はお控え下さい。
テーラーメイド
デサントゴルフ
アディダス
パーリーゲイツ
シャツ
ポロシャツ
商品の説明
TAYLOR MADE テーラーメイド 半袖ポロシャツ ネイビー系 サイズ：M ランク：A- 【中古】ゴルフウェア
TAYLOR MADE テーラーメイド 半袖ポロシャツ 総柄 ピンク系 サイズ：S ランク：A- 【中古】ゴルフウェア
TAYLOR MADE テーラーメイド 半袖ポロシャツ ボーダー柄 レッド系 サイズ：M ランク：A- 【中古】ゴルフウェア
◇限定Special Price メンズゴルフウェア 半袖 ポロシャツ ...
TaylorMade - テーラーメイド ゴルフウェア（半袖） サイズ：Ｍ 未着用 ...
付与テーラーメイド レディース サイズ M ボーダー ゴルフウェア ...
TaylorMade - 週末限定値下げ中！ テーラーメイド ポロシャツ ゴルフ ...
TaylorMade - テーラーメイド ゴルフウェア（半袖） サイズ：Ｍ 未着用 ...
TaylorMade - テイラーメイド ゴルフウェア メンズ ポロシャツ の通販 ...
TaylorMade - 週末限定値下げ中！ テーラーメイド ポロシャツ ゴルフ ...
テーラーメイド（TAYLORMADE）（メンズ）ゴルフウェア 吸汗 速乾 ...
テーラーメイド メンズ ポロシャツ ゴルフウェアの人気商品・通販 ...
テーラーメイド ポロシャツ - 2023年新着のお気に入りアイテムを見つけよう
付与テーラーメイド レディース サイズ M ボーダー ゴルフウェア ...
スポーツ・レジャー・ゴルフ・ウエア(男性用)のデイリーランキング
-
-
-
-
-
-
5
アルチビオお揃いセット 36
ウエア(女性用)
￥6,110