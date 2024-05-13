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キャロウェイ Callaway スポーツ ゴルフウェア メンズ ブラック
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商品の詳細
キャロウェイCallawayゴルフの スポーツウェア
薄手の長袖ロングTシャツになります。
新品タグ付きです。
定価8190円
【カラー】
ブラック
【サイズ】LL
着丈 70センチ
身幅 57センチ
肩幅 50センチ
※素人採寸ですので、目安としてご理解下さい。
新品ですが自宅保管になりますので
ご理解頂ける方、お願い致します。
アンダーシャツ トレーニングウェア
薄手の長袖ロングTシャツになります。
新品タグ付きです。
定価8190円
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※素人採寸ですので、目安としてご理解下さい。
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アンダーシャツ トレーニングウェア
商品の説明
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