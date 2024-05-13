キャロウェイ　Callaway スポーツ　ゴルフウェア　メンズ　ブラック

商品の詳細

キャロウェイCallawayゴルフの スポーツウェア

薄手の長袖ロングTシャツになります。

新品タグ付きです。



定価8190円



【カラー】

ブラック



【サイズ】LL

着丈 70センチ

身幅 57センチ

肩幅 50センチ

※素人採寸ですので、目安としてご理解下さい。



新品ですが自宅保管になりますので

ご理解頂ける方、お願い致します。





アンダーシャツ トレーニングウェア