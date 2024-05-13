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ルコックゴルフ×デュラス★ゴルフ カーゴ ストレッチ パンツピンク Sサイズ
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￥3020税込
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商品の詳細
ルコックゴルフ×デュラス★ゴルフカーゴストレッチパンツピンクSサイズ
をご覧いただきありがとうございます。
#べにばちレディース
★コメント、購入前に必ずプロフィールをご確認ください★
人気のルコックゴルフ×デュラスコラボ
ベルト付き
コットン98%
ポリウレタン2%
◆◆◆サイズ・状態◆◆◆
※個人的な主観になります
【サイズ】
表記Sサイズレディース
総丈：980mm
股下：760mm
ウエスト：350mm(平置き採寸)
太もも:250mm
裾わたり：120mm
多少使用感ありますが目立った汚れやダメージは見当たらずコンディション良いと思います。
※発送等につてはプロフィールを必ずご覧いただき、ご理解の上お取引お願いいたします。
#パーリーゲイツ、キャロウェイ アンダーアーマー、ルコック、オークリー等のゴルフブランドが好きな方にもお勧めです(^_-)-☆
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ウエスト：350mm(平置き採寸)
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商品の説明
正規取扱店】 ルコックゴルフ×デュラス ゴルフ カーゴ ストレッチ ...
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