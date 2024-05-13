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ルコックゴルフ×デュラス★ゴルフ カーゴ ストレッチ パンツピンク Sサイズ

ルコックゴルフ

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ルコックゴルフ×デュラス★ゴルフ カーゴ ストレッチ パンツピンク Sサイズ
ルコックゴルフ×デュラス★ゴルフ カーゴ ストレッチ パンツピンク Sサイズ
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ルコックゴルフ×デュラス★ゴルフカーゴストレッチパンツピンクSサイズ

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#べにばちレディース

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人気のルコックゴルフ×デュラスコラボ
ベルト付き

コットン98%
ポリウレタン2%

◆◆◆サイズ・状態◆◆◆
※個人的な主観になります
【サイズ】
表記Sサイズレディース
総丈：980mm
股下：760mm
ウエスト：350mm(平置き採寸)
太もも:250mm
裾わたり：120mm

多少使用感ありますが目立った汚れやダメージは見当たらずコンディション良いと思います。

※発送等につてはプロフィールを必ずご覧いただき、ご理解の上お取引お願いいたします。

#パーリーゲイツ、キャロウェイ　アンダーアーマー、ルコック、オークリー等のゴルフブランドが好きな方にもお勧めです(^_-)-☆

商品の説明

正規取扱店】 ルコックゴルフ×デュラス ゴルフ カーゴ ストレッチ ...
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