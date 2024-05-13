ルコックゴルフ×デュラス★ゴルフ カーゴ ストレッチ パンツピンク Sサイズ

商品の詳細

ルコックゴルフ×デュラス★ゴルフカーゴストレッチパンツピンクSサイズ



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#べにばちレディース



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人気のルコックゴルフ×デュラスコラボ

ベルト付き



コットン98%

ポリウレタン2%



◆◆◆サイズ・状態◆◆◆

※個人的な主観になります

【サイズ】

表記Sサイズレディース

総丈：980mm

股下：760mm

ウエスト：350mm(平置き採寸)

太もも:250mm

裾わたり：120mm



多少使用感ありますが目立った汚れやダメージは見当たらずコンディション良いと思います。



※発送等につてはプロフィールを必ずご覧いただき、ご理解の上お取引お願いいたします。



#パーリーゲイツ、キャロウェイ アンダーアーマー、ルコック、オークリー等のゴルフブランドが好きな方にもお勧めです(^_-)-☆