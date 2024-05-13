大人気！J.LINDEBERG ウェア

商品の詳細

大気J.LINDEBERG

黒ベース白ストライプ

とてもかっこいいです！



size.L

【着丈】69.5cm

【肩幅】44cm

【身幅】52cm

【袖丈】64.5cm



使用は2回程使用致しました

すごい大事に着て居たので綺麗だと思います



使用感少ない美品で特に目立つ傷や汚れは見当たりませんが

あくまでも中古品、自宅保管品となりますので、ご理解いただける方ご検討お願い致します。