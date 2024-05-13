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大人気！J.LINDEBERG ウェア
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商品の詳細
黒ベース白ストライプ
とてもかっこいいです！
size.L
【着丈】69.5cm
【肩幅】44cm
【身幅】52cm
【袖丈】64.5cm
使用は2回程使用致しました
すごい大事に着て居たので綺麗だと思います
使用感少ない美品で特に目立つ傷や汚れは見当たりませんが
あくまでも中古品、自宅保管品となりますので、ご理解いただける方ご検討お願い致します。
商品の説明
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