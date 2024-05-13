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コロンビア　ハンティングカモオレンジ　スキースノーボードウェア　Lサイズ　品

コロンビア

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コロンビア　ハンティングカモオレンジ　スキースノーボードウェア　Lサイズ　品
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商品の詳細

ご覧頂きありがとうございます。
※プロフィールを必ず確認頂き、ご了承上購入にお進み下さい。

コロンビアスポーツのスノーウェアです。
レアなオレンジ色のハンティングカモ柄

スノーボードで10回ほど使用した中古品です。
大事に着ていたので目立つ傷など
ファスナー不具合など見当たりません。

スキー、スノーボード、バイク、登山、狩猟、キャンプなどウインタースポーツに限らずアウトドアで
活躍します。
遭難対策にも安心なカラーです。
町着でも目立ちますよ。

サイズL
脇下のベンチレーションファスナーで体温調節でき快適に過ごせます。写真3参照
腰部分のパウダーガードで雪の侵入を抑えられます。写真4参照
腕に収納可能なリフトパスホルダーが付いています
写真5参照

●自宅にて素人保管の中古品となります。
コレクション整理の為泣く泣くお譲りします。

●その他、注意事項：プロフィールにて記載しております。必ずご確認頂きご購入ご検討下さい。

※素人の個人での出品になります。神経質な方や完璧を求める方のご購入はご遠慮下さい。ご理解頂ける方のみご購入下さい。

#スノーボード
#スキー
#ウィンタースポーツ
#アウトドア
#キャンプ

カラー···オレンジ
サイズ···L
デザイン···アウトドア系

商品の説明

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