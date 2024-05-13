コロンビア　ハンティングカモオレンジ　スキースノーボードウェア　Lサイズ　品

商品の詳細

ご覧頂きありがとうございます。

※プロフィールを必ず確認頂き、ご了承上購入にお進み下さい。



コロンビアスポーツのスノーウェアです。

レアなオレンジ色のハンティングカモ柄



スノーボードで10回ほど使用した中古品です。

大事に着ていたので目立つ傷など

ファスナー不具合など見当たりません。



スキー、スノーボード、バイク、登山、狩猟、キャンプなどウインタースポーツに限らずアウトドアで

活躍します。

遭難対策にも安心なカラーです。

町着でも目立ちますよ。



サイズL

脇下のベンチレーションファスナーで体温調節でき快適に過ごせます。写真3参照

腰部分のパウダーガードで雪の侵入を抑えられます。写真4参照

腕に収納可能なリフトパスホルダーが付いています

写真5参照



●自宅にて素人保管の中古品となります。

コレクション整理の為泣く泣くお譲りします。



●その他、注意事項：プロフィールにて記載しております。必ずご確認頂きご購入ご検討下さい。



※素人の個人での出品になります。神経質な方や完璧を求める方のご購入はご遠慮下さい。ご理解頂ける方のみご購入下さい。



#スノーボード

#スキー

#ウィンタースポーツ

#アウトドア

#キャンプ



カラー···オレンジ

サイズ···L

デザイン···アウトドア系