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コロンビア ハンティングカモオレンジ スキースノーボードウェア Lサイズ 品
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￥19500税込
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商品の詳細
※プロフィールを必ず確認頂き、ご了承上購入にお進み下さい。
コロンビアスポーツのスノーウェアです。
レアなオレンジ色のハンティングカモ柄
スノーボードで10回ほど使用した中古品です。
大事に着ていたので目立つ傷など
ファスナー不具合など見当たりません。
スキー、スノーボード、バイク、登山、狩猟、キャンプなどウインタースポーツに限らずアウトドアで
活躍します。
遭難対策にも安心なカラーです。
町着でも目立ちますよ。
サイズL
脇下のベンチレーションファスナーで体温調節でき快適に過ごせます。写真3参照
腰部分のパウダーガードで雪の侵入を抑えられます。写真4参照
腕に収納可能なリフトパスホルダーが付いています
写真5参照
●自宅にて素人保管の中古品となります。
コレクション整理の為泣く泣くお譲りします。
●その他、注意事項：プロフィールにて記載しております。必ずご確認頂きご購入ご検討下さい。
※素人の個人での出品になります。神経質な方や完璧を求める方のご購入はご遠慮下さい。ご理解頂ける方のみご購入下さい。
#スノーボード
#スキー
#ウィンタースポーツ
#アウトドア
#キャンプ
カラー···オレンジ
サイズ···L
デザイン···アウトドア系
商品の説明
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